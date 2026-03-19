Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros

Muy buenas noticias para los pensionistas, ya que gracias a un nuevo criterio judicial, algunos podrían recibir 14.000 euros. Esto se debe al descubrimiento de un error en la aplicación de un complemento de pensión que durante varios años dejó a los beneficiarios sin recibir lo que les correspondía.

Uno de los grupos más afectados ha sido el de los padres que cumplían los requisitos pero nunca recibieron el dinero. El motivo principal de esta situación es que se ha modificado la interpretación de la normativa de la Seguridad Social, apoyada por varias resoluciones judiciales. En concreto, se ha revisado un complemento conocido como "aportación demográfica".

Este complemento, que se otorgaba entre 2016 y 2021, solo se concedía a mujeres con dos o más hijos como reconocimiento al impacto de la maternidad en sus carreras profesionales. Sin embargo, tribunales europeos y nacionales han considerado que esta aplicación era discriminatoria por razón de sexo.

En una sentencia de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideraban que excluir a los hombres de ese complemento vulneraba el principio de igualdad de trato, como indica el Derecho comunitario.

Desde entonces, la jurisprudencia española ha ido adaptando ese criterio. El Tribunal Supremo confirmó que los hombres que cumplieron los requisitos para el complemento, pero no lo recibieron, tienen derecho a percibirlo de forma retroactiva. El monto acumulado puede superar los 14.000 euros, dependiendo del caso.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

¿Quién puede reclamar?

Únicamente aquellos jubilados o beneficiarios de pensión contributiva que causaron derecho entre 2016 y 2021, tienen dos o más hijos y no recibieron en su día el complemento pese a cumplir todos los requisitos exigidos por la Seguridad Social.

¿Cómo se debe exigir el dinero correspondiente?

Es fácil. Los pensionistas afectados deben presentar una solicitud de revisión ante la Seguridad Social, en la que deben especificar el complemento con carácter retroactivo.

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En caso de que la administración pública deniegue la solicitud, la vía judicial es la opción habitual para ver reconocido el derecho. En muchos casos, las sentencias estimatorias han obligado a la Seguridad Social a abonar los atrasos acumulados.