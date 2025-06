Fallece trágicamente una top model de un ataque cardíaco después de someterse a una cirugía plástica en Turquía

La influencer y modelo brasileño-mozambiqueña Ana Bárbara Buhr Buldrini, conocida en redes como Ana B, murió trágicamente el pasado 18 de junio en una clínica estética de Estambul, Turquía, mientras se realizaba una cirugía estética durante su luna de miel.

Ana Bárbara se sometió a una liposucción cuando, al salir de la anestesia, sufrió complicaciones inesperadas. Su esposo Elgar Miles confirmó que la brasileña sufrió un ataque cardíaco después de la operación. Los médicos intentaron reanimarla durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

La 'top model' había viajado a Turquía con su marido para someterse a las extensas cirugías de liposucción, aumento de senos y rinoplastia el 31 de mayo. La cirugía estaba prevista para el miércoles 18 de junio, pero se realizó el domingo 15 de junio, a petición del médico, según los informes.

La pareja le preguntó al cirujano si era seguro realizar la cirugía horas después de que todos pasaron la noche fuera. Pero según se informa les aseguró que no habría problemas. La influencer, tras la operación, estaba inconsciente y los médicos le comunicaron a su marido que pronto despertaría. De repente, notó que su esposa ya no daba señales de vida. "Me dijeron que fuera a la habitación, los asistentes estaban actuando de manera extraña", afirmó Elgar, marido de Ana. "Bajé a la planta baja y un médico dijo que su corazón latía lentamente, mientras que otro dijo que ya estaba muerta", dijo.

Según su marido, los médicos de la clínica fueron detenidos tras la llamada del hospital a la policía, aunque, sin embargo, fueron liberados posteriormente.

Los familiares de Ana han acusado a los médicos de negligencia médica. "Los médicos apresuraron el proceso. Lo que hicieron fue cobardía", afirma su hermano, Bruno Buhr Buldrini. Tras el trágico suceso, trasladarán su cuerpo a Mozambique.