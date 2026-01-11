OBITUARIO
Fallece Jayne Trcka, la actriz y culturista de 'Scary Movie', a los 62 años
La muerte tuvo lugar el 12 de diciembre, aunque la noticia se ha difundido recientemente
Hoy es un día triste para los amantes del cine, pues se ha revelado el fallecimiento de una actriz que no ha tenido un gran éxito en el séptimo arte, como sí lo ha tenido en su carrera en atletismo y fisioculturismo. Aun así, los cinéfilos la recordarán por su papel en una de las películas de comedia más populares de los últimos treinta años. Su nombre es Janye Trcka, e interpretó a Miss Mann en la popular 'Scary Movie'.
La actriz falleció el 12 de diciembre, fue encontrada por su hijo en su hogar en San Diego, y es algo que pilló por sorpresa tanto a fans como a su propia familia. La actriz y atleta no contaba con enfermedades previas, y por el momento no se ha revelado la causa de la muerte. Su hijo la encontró inconsciente, llamó a los servicios de emergencia y estos declararon su fallecimiento horas después. Sin embargo, la noticia no salió a la luz y se extendió hasta recientemente.
Nacida en el año 1963, comenzó a ganar notoriedad en los años 80 por su cuerpo atlético y su dedicación al deporte y al culturismo. Esto le valió un papel en la primera película de la saga 'Scary Movie', significando su debut cinematográfico. Posteriormente, ha participado en otras películas y series de menor renombre, sobre todo en la década de los 2000, pero ya llevaba años sin interpretar. Además de actriz, la mayor parte de su tiempo ha ido dedicada al deporte y al culturismo. Ha sido entrenadora personal y también agente inmobiliaria.
La noticia, como era de esperar, ha generado tristeza entre los fans de la paródica película y del deporte que la conocían. Su familia ha pedido privacidad en estos momentos. Trcka tenía fama no solo de tener un gran talento, sino de una gran personalidad fuera de las cámaras.
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- Pilar Rubio rompe a llorar en ‘El Desafío’ y se encara con la organización: “Os habéis pasado”
- Solo me quedan unos días': un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico
- Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España
- Los jubilados tiemblan: El recorte de 400 euros en la pensión que prepara la Seguridad Social para 2026
- Cuándo se cobra el paro en enero de 2026: estas son las fechas según el banco
- Ana Obregón (70 años) sobre la verdad de su relación con Jeffrey Epstein: “Si te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”