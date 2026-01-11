Fallece Jayne Trcka, la actriz y culturista de 'Scary Movie', a los 62 años

Hoy es un día triste para los amantes del cine, pues se ha revelado el fallecimiento de una actriz que no ha tenido un gran éxito en el séptimo arte, como sí lo ha tenido en su carrera en atletismo y fisioculturismo. Aun así, los cinéfilos la recordarán por su papel en una de las películas de comedia más populares de los últimos treinta años. Su nombre es Janye Trcka, e interpretó a Miss Mann en la popular 'Scary Movie'.

La actriz falleció el 12 de diciembre, fue encontrada por su hijo en su hogar en San Diego, y es algo que pilló por sorpresa tanto a fans como a su propia familia. La actriz y atleta no contaba con enfermedades previas, y por el momento no se ha revelado la causa de la muerte. Su hijo la encontró inconsciente, llamó a los servicios de emergencia y estos declararon su fallecimiento horas después. Sin embargo, la noticia no salió a la luz y se extendió hasta recientemente.

Nacida en el año 1963, comenzó a ganar notoriedad en los años 80 por su cuerpo atlético y su dedicación al deporte y al culturismo. Esto le valió un papel en la primera película de la saga 'Scary Movie', significando su debut cinematográfico. Posteriormente, ha participado en otras películas y series de menor renombre, sobre todo en la década de los 2000, pero ya llevaba años sin interpretar. Además de actriz, la mayor parte de su tiempo ha ido dedicada al deporte y al culturismo. Ha sido entrenadora personal y también agente inmobiliaria.

La noticia, como era de esperar, ha generado tristeza entre los fans de la paródica película y del deporte que la conocían. Su familia ha pedido privacidad en estos momentos. Trcka tenía fama no solo de tener un gran talento, sino de una gran personalidad fuera de las cámaras.