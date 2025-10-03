Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
OBITUARIO

Fallece Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Camerá Café' o 'Mi gran noche'

La Academia de Cine confirmó el fallecimiento sin precisar la causa

Fallece el actor Javier Manrique a los 56 años

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El mundo del cine y de la televisión está de luto tras conocer la triste noticia del fallecimiento del actor español Javier Manrique. A sus 56 años, se marcha tras una trayectoria muy ámplia en el sector, como 'Mi gran noche', 'Todo es mentira', 'El día de la bestia', 'Así en el cielo como en la tierra' o, 'Más que amor, frenesí'".

Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Ha sido la propia Academia de Cine quien se ha encargado de confirmar esta desoladora noticia. 

Una larga y versátil trayectoria

Javier, nacido en Lima, dio sus primeros pasos en la gran pantalla en los años noventa. Con el paso del tiempo se consolidó como un actor secundario de lujo en producciones muy recordadas, que demostraron su talento y versatilidad. Fue un actor versátil, capaz de combinar la comedia y el drama con un estilo tragicómico muy propio. Su nombre quedó asociado al universo de Álex de la Iglesia en títulos clave. El público lo reconoció en 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zugarramurdi' y 'Mi gran noche'. En cada papel aportó una mezcla de humor ácido y naturalidad que lo hizo único.

Pero sus papeles más famosos fueron en 'A las once en casa' y 'Camera Café'. Su famosa frase 'chachi', se volvió tan popular como el mítico 'un poquito de por favor', de Aquí no hay quien viva.

Además de esos papeles, Javier Manrique intervino en la mítica serie de Hospital Central en el año 2004. Encarnó a Magín Arriaga en un episodio de la octava temporada de la serie médica, donde mostró su versatilidad interpretativa.

