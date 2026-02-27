Fallece la 'influencer' Gabriela Martins, de 31 años, tras una fecundación in vitro

Conmoción en Brasil tras la muerte de Gabriela Martins. La creadora de contenido sufrió un infarto durante la cirugía de la fecundación in vitro, quedando en coma durante ocho días en el hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, hasta que sus médicos certificaron su fallecimiento por muerte cerebral.

Después del paro cardiorrespiratorio, permaneció ocho días en coma en el Hospital Sirio-Libanés, donde finalmente los médicos confirmaron su muerte. La información fue dada a conocer por su prima, la periodista Nahiza Monteles, quien explicó que Gabriela sufrió “una parada cardiorrespiratoria mientras se realizaba un tratamiento de fertilidad”. La familia destacó que el procedimiento se llevaba a cabo en una clínica reconocida y bajo supervisión médica, desmintiendo cualquier versión que apuntara a otro tipo de intervención.

Un día después del aniversario de boda

Gabriela y su esposo, el doctor Samuel Moura, llevaban ocho años de matrimonio y compartían el anhelo de formar una familia. De hecho, la influencer falleció apenas un día después de que la pareja celebrara su aniversario de bodas, lo que ha hecho aún más doloroso el desenlace para sus seres queridos.

Durante los últimos dos años, la joven se había dedicado por completo a su proceso para lograr un embarazo. Originaria de Teresina, capital del estado de Piauí, Gabriela era conocida en redes sociales por compartir aspectos de su vida personal y profesional. Su historia de lucha por la maternidad había conmovido a muchos de sus seguidores, quienes la acompañaban con mensajes de apoyo y esperanza.

En declaraciones a un medio local, su prima desmintió los rumores que circulaban en redes sociales, aclarando que Gabriela no se encontraba en una cirugía estética. “No era un procedimiento cosmético. Estaba intentando crear una vida”, expresó, subrayando que el tratamiento se realizó en una institución médica de prestigio. La familia, profundamente afectada por la pérdida, también informó que autorizó la donación de órganos. A pesar del dolor, señalaron que esta decisión representa un gesto de solidaridad que podría ayudar a salvar otras vidas.

Noticias relacionadas

Muestras de cariño

En redes sociales, donde Gabriela contaba con cerca de 10 mil seguidores, se multiplicaron los mensajes de despedida. Amigos, familiares y seguidores dejaron palabras de cariño y condolencias, recordándola como una mujer perseverante y llena de sueños que luchó hasta el final por cumplir su deseo de ser madre.