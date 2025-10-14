Fallece el cantante Fede Dorcaz a los 29 años: "Cayó en manos de cuatro ladrones"

Hace unas horas salía a la luz una de esas noticias que nunca apetecen comunicar por el tema central que trata. En resumidas cuentas, consiste en el reciente fallecimiento del cantante conocido como Fede Dorcaz.

Según las autoridades, el joven de 29 años fue encontrado muerto el pasado 9 de octubre como posible víctima de un crimen violento, lo que ha dejado destrozada a su familia.

Esto ha llevado a muchos fans a teorizar con la posibilidad de que Fede Dorcaz estuviera inmerso en asuntos de drogas y esto fuera el resultado de un posible ajuste de cuentas.

No obstante, esto ha sido desmentido por la propia madre del cantante, quien ha querido dejar claro que "no hubo sicarios ni él iba en busca de nada, no hubo jamás ningún tema de droga ni nada parecido".

Tanto es así que la propia madre de Fede Dorcaz ha asegurado que su hijo era una persona sana que jamás había hecho uso de alcohol o drogas, por la que estas teorías se encuentran desencaminadas.

Y es que todo esto es fruto de la propia naturaleza del asesinato, dado que el cuerpo de Fede Dorcaz fue encontrado hace unos días con varios disparos de bala.

No obstante, todavía se desconoce quién sería el autor del delito, por lo que las autoridades continúan trabajando en una investigación que promete dar mucho de qué hablar.

Lo que sí está claro es que tanto la familia como los fans de Fede Dorcaz recordarán su figura con dolor y guardarán duelo por su figura en el futuro. Descanse en paz.