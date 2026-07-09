Fallece Bonnie Tyler a los 75 años, la voz que maravilló a toda España

La legendaria cantante británica Bonnie Tyler falleció a los 75 años de edad. Su muerte ocurrió en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal, debido a complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de urgencia a la que fue sometida semanas atrás. Nacida con el nombre de Gaynor Hopkins, inició su carrera musical en la década de 1970 y rápidamente llamó la atención por un estilo vocal potente y rasgado que la distinguió del resto de intérpretes de su generación. Su talento la llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del pop y el rock de las décadas de los setenta y ochenta.

En los últimos meses, la salud de la cantante se había deteriorado debido a una grave complicación intestinal que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque mostró señales de mejoría durante su recuperación, finalmente no logró superar las complicaciones derivadas de su estado clínico.

Una carrera más que consolidada

Portugal ocupó un lugar muy especial en su vida personal. Desde finales de los años setenta visitaba con frecuencia la región del Algarve, donde adquirió una vivienda junto a su esposo, Robert Sullivan. Ambos disfrutaban de largas estancias en la zona, atraídos por el clima, el paisaje y la tranquilidad que ofrecía el sur portugués.

A lo largo de más de cincuenta años de trayectoria, Bonnie Tyler recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la música. Uno de los más importantes fue su nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico, una distinción que reconoció su influencia artística y su destacada carrera internacional.

Entre sus mayores éxitos destacan It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, canciones que alcanzaron los primeros puestos de popularidad en numerosos países y que continúan siendo referentes de la música internacional. Su legado permanece vigente gracias a la constante difusión de estos temas en radio, cine, televisión y plataformas digitales.

La cantante también dejó huella en eventos de gran repercusión, como su participación en el Festival de Eurovisión de 2013 representando al Reino Unido. Aunque el resultado no fue el esperado, su presencia confirmó el cariño y el respeto que seguía despertando entre el público europeo.

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Con su fallecimiento desaparece una de las voces más características de la música contemporánea, pero su obra seguirá formando parte de la historia del pop y el rock.