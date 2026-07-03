SOCIEDAD
Fallece un adolescente de 15 años tras recibir varios disparos en Barcelona
Los hechos sucedieron en el parque de la Pegaso, situado en el distrito barcelonés de Sant Andreu
La pasada noche falleció un chico de 15 años al recibir varios disparos en el parque de la Pegaso, situado en el distrito barcelonés de Sant Andreu. El suceso ocurrió pocos minutos antes de la medianoche y ha dado lugar a una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar a los responsables.
La principal hipótesis de la policía es que no se trató de un ataque casual ni aleatorio, sino de una agresión dirigida específicamente contra la víctima. Según explicó este viernes el intendente Toni Rodríguez, un grupo de personas accedió al parque y fue directamente hacia el menor. Los investigadores analizan el perfil de los implicados, su edad y la posible relación con grupos juveniles de carácter violento, aunque insisten en que la investigación sigue bajo secreto de sumario y que aún es necesario avanzar en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Sigue la investigación
Los primeros avisos llegaron de varios vecinos de la zona, que alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar varias detonaciones. Al llegar al lugar, los agentes de los Mossos d'Esquadra encontraron al menor gravemente herido por impactos de bala, mientras algunos testigos aseguraban haber visto a un grupo de jóvenes abandonar el parque a toda prisa.
Poco después acudieron los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que intentaron estabilizar al adolescente. Sin embargo, las heridas sufridas eran de extrema gravedad y los sanitarios no pudieron hacer nada para evitar su fallecimiento.
La consejera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, señaló que los indicios recopilados hasta ahora apuntan a esa posible relación, aunque insistió en que será la investigación la que determine con exactitud el móvil del homicidio. Mientras tanto, la policía mantiene un operativo para identificar y detener a los autores de los disparos.
Las diligencias judiciales permanecen bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no han facilitado más detalles sobre el caso. Los investigadores continúan recopilando pruebas, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y tomando declaración a los testigos que presenciaron los hechos.
Este crimen se suma a otros episodios de violencia con armas de fuego registrados en Barcelona y Catalunya durante los últimos meses. En varios de esos casos, las investigaciones policiales han vinculado los ataques con conflictos entre organizaciones criminales o actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
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