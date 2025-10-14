Fallece a los 51 años D’Angelo, icono del neo soul y ganador de cuatro premios Grammy

Luto en el mundo de la música. El artista D’Angelo, ganador de varios Grammy y referente del neo-soul, ha fallecido este martes a los 51 años tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas. La noticia ha sido confirmada por su familia en un comunicado oficial.

Con su voz inconfundible, su profunda espiritualidad y su talento incomparable, D’Angelo redefinió el sonido del alma moderna. Desde su revolucionario debut con Brown Sugar (1995) hasta la obra maestra Voodoo (2000), su música fue un puente entre el pasado y el futuro, entre la sensualidad y la conciencia social. Su regreso con Black Messiah (2014) confirmó que su arte trascendía modas y generaciones.

Hoy nos despedimos de un genio silencioso, un perfeccionista que hablaba poco, pero decía mucho con cada nota. Su voz sigue viva en quienes alguna vez encontraron consuelo, inspiración o amor en sus canciones. Tras una época fuera del espacio público por problemas de alcoholismo, pérdidas de seres queridos y de un rechazo por su parte a la imagen sexualizada que se le atribuyó por el vídeo de Unititled, reapareció en 2014 con su tercer álbum, Black Messiah, con el que ganó un Grammy al mejor álbum de R&B y la mejor canción del mismo género por Really Love. En su carrera, tuvo un total de 14 nominaciones al reconocido premio musical.

“La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida... Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025″, han declarado sus familiares en un comunicado público. “Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja”, han agregado, y han pedido que se respete su privacidad e invitaron a unirse en el duelo por el fallecimiento del cantante.

Una trayectoria muy completa

A comienzos de los años 90 se trasladó a Nueva York, donde empezó a escribir y producir para otros artistas, hasta que su talento llamó la atención de la industria discográfica. En 1995, D’Angelo lanzó su álbum debut, Brown Sugar, bajo el sello EMI. Con temas como Lady, Cruisin’ y la canción que da nombre al disco, fusionó el soul clásico con el hip hop contemporáneo. El disco fue un éxito comercial y crítico, consolidándolo como uno de los pioneros del movimiento neo-soul, junto a Erykah Badu, Maxwell y Lauryn Hill.

Cinco años después llegó su segundo álbum, Voodoo (2000), considerado una de las grandes obras maestras del R&B moderno. Grabado junto al colectivo Soulquarians (que incluía a Questlove, J Dilla y Common), el álbum exploró sonidos más orgánicos, densos y experimentales. El sencillo Untitled (How Does It Feel) se volvió un fenómeno cultural, en parte por su video icónico, donde D’Angelo aparecía en una interpretación íntima y minimalista. Voodoo ganó el Grammy al Mejor Álbum de R&B y D’Angelo obtuvo también el Grammy al Mejor Vocalista Masculino de R&B.

Tras el éxito, D’Angelo se retiró de la vida pública durante casi una década. Catorce años después de Voodoo, D’Angelo regresó con el poderoso álbum Black Messiah (2014), lanzado sorpresivamente. El disco abordaba temas sociales, raciales y políticos, resonando con el contexto del movimiento Black Lives Matter. Críticos lo elogiaron por su madurez, su carga emocional y su relevancia cultural. Fue incluido en numerosas listas de los mejores discos de la década. Descansa en paz.