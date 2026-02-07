El 'fail' en el registro de patinetes de la DGT: La policía no multará, de momento

Con la entrada del 2026 se esperaba que se pusiera en marcha el nuevo registro oficial de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal de la DGT, además del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

La medida pretendía que todos aquellos transportes quedaran recogidos en un listado, aunque diferenciaba entre los comprados antes del 22 de enero de 2024 y los adquiridos posteriormente. Para los primeros, existía una moratoria en cuanto a la identificación del vehículo hasta 2027.

Para conseguir el seguro hay que tener el patinete previamente registrado, momento en el que se emite el certificado que permitiría cubrir el transporte.

Una usuaria de patinete eléctrico circula por la avenida Diagonal de Bacelona. / Hugo Fernández

Sin embargo, la puesta en marcha del registro ha empezado con mal pie. Según ha revelado la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, se han dado varios casos de usuarios que han intentado proceder con el registro, pero no les ha sido posible. Eso sí, la tasa de 8,67 euros sí que se les ha cobrado.

Por este motivo, muchos ayuntamientos han tomado la decisión de aplicar una moratoria en las multas a los conductores de patinetes eléctricos, por lo que podrán continuar viajando como hasta ahora.

Según revela la Cadena SER, algunas de estas poblaciones son Logroño, Bilbao, Gijón, Zaragoza, Vitoria o Murcia, aunque también en Ibiza. Sin embargo, también recoge que desde la DGT no existía constancia del suceso.

Un usuario de patinete eléctrico / ·

Esta situación ha generado mucha confusión entre los usuarios de este medio de transporte, ya que temen que este retraso en las multas no se cumpla y puedan ser sancionados por la policía por no cumplir con la normativa, pese a que es un fallo de la propia DGT la que impide que pueda cumplirse.

Sea como sea, habrá que estar pendiente de cuándo se habilita definitivamente el registro para evitar situaciones contrarias con las autoridades y cumplir con la legislación que se puso en marcha el pasado 30 de enero.