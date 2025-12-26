Facturar 1 millón de euros al año, pero ganar poco: la realidad oculta de montar un estanco en España

Durante décadas, abrir un estanco en España se había visto como una apuesta totalmente segura que reportaría beneficios rápidamente. Un negocio tradicional, con demanda constante y la sensación de tener ingresos garantizados. Sin embargo, la realidad económica detrás de este modelo dista bastante de esta imagen ideal, tal y como explica un autónomo español muy seguido en redes.

La cuenta de TikTok conocida como @autonomoenesp decidió analizar en profundidad qué supone realmente montar un estanco hoy en día: "siempre pensé que era un negocio con el que te hacías millonario", reconoce. Pero después de revisar informes, números y requisitos, su percepción es muy diferente.

El primer gran obstáculo es la inversión inicial: un desembolso mínimo de 200.000 euros, a lo que hay que sumar gastos de notaría, permisos, adecuación del local y el cumplimiento de la normativa.

Además, los estancos funcionan bajo una concesión estatal, lo que quiere decir que no se trata de un negocio en propiedad perpetua: tienen fecha de caducidad.

Y si analizamos los márgenes de beneficio reales, estos son muy diferentes a los que imaginamos: aunque algunos estancos pueden facturar hasta 1 millón de euros al año, el beneficio final es limitado: "en un caso concreto, después de impuestos, el beneficio se queda en 37.000 euros".

Un enorme desequilibrio entre facturación y rentabilidad que nos hace concluir que abrir un estanco en España es un autoempleo más que un negocio rentable. Muchas ventas, largas jornadas de trabajo y una fuerte inversión inicial, sí, pero también unos ingresos que no siempre compensan.

"La gente ve el millón de euros de facturación y se queda con eso, pero el verdadero problema se encuentra en los beneficios", este es el resumen de una cuenta de TikTok que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de una realidad que pocos conocen.