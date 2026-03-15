SOCIEDAD
La factura de Hacienda al comprar una casa con la ayuda de tus padres cambia según la comunidad autónoma
Esta clase de operaciones deben ser documentadas y declaradas para evitar problemas con la Agencia Tributaria
Si estás pensando en comprar una casa y tus padres te tenderán una mano en forma de dinero prestado u obsequiado, debes saber que esta clase de operaciones ha de ser adecuadamente documentada y declarada para evitar problemas ante Hacienda.
En España, el número de donaciones de padres a hijos ascendió a 225.000 en 2025, 13% más que el año anterior, de la misma manera que, desde este año, las entidades financieras deben informar a Hacienda respecto a las operaciones bancarias realizadas por titulares particulares cuando superen los 25.000 euros anuales.
Sin importar la cantidad a transaccionar, las donaciones de padres a hijos deben declararse en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), lo cual puede incluir hasta regalos de boda, pero las regulaciones de cada comunidad autónoma varían.
La mayoría de las comunidades dejan este impuesto prácticamente exento de tributación, considerando la división de las mismas en dos grupos: el Grupo I, que implica descendientes y adoptados menores de 21 años, y el Grupo II, que implica descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
Así, pues, Madrid, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan con bonificaciones del 99% para las bonificaciones 'inter vivos' (transferencias o donaciones que ocurren en vida de las partes), mientras que Cataluña, Galicia y Aragón no aplican esta bonificación, por lo que es más costoso en estas últimas adquirir una vivienda con la ayuda de los padres.
Cada comunidad autónoma aplica sus propios criterios para calcular el impuesto de las donaciones de padres a hijos, por lo que TaxDown preparó una comparativa para determinar su valor según la región, a partir de un ejemplo donde unos padres donan 500.000 euros a su hijo de 30 años para que compre su primera vivienda habitual, mediante escritura pública y quien posee un patrimonio de 12.000 euros.
Bajo este contexto, Canarias es el lugar donde la donación se vuelve más accesible, con una cuota a pagar de 110 euros. Después, le siguen Baleares (350 euros), Madrid (430 euros), Castilla y León (600 euros), Murcia (690 euros), Comunidad Valenciana (700 euros) y Andalucía (760 euros).
Finalmente, en el extremo opuesto, La Rioja es donde resulta más costoso recibir una donación, pues la cuota a pagar es de 30.500 euros debido a que la bonificación del 99% que ofrecen solo aplica hasta los primeros 400.000 euros, lo cual se repite en Aragón (28.300 euros), Galicia y Cataluña (27.000 euros) y Castilla-La Mancha (1.600 euros).
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