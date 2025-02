Un extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' destapa la verdad sobre su paso por el programa: "Me obligaron a elegir"

'Mujeres y Hombres y Viceversa' se estrenó en 2008 y se convirtió en uno de los formatos más exitosos de la televisión. Se trataba de un programa de citas en el que un tronista era tentado por diferentes pretendientes y estos tenían que conquistarles.

Estaba presentado por Emma García, aunque en 2018 cogió el relevo Toñi Moreno. Además, por el plató pasaron participantes como Rafa Mora, Tamara Gorro, Manu Lombardo, Susana Megan, Violeta o Noel Bayarri, entre otros muchos.

Tras varios años de éxitos, en 2021, Mediaset España decidió cancelarlo debido a sus bajas audiencias.

Ahora, Víctor Enguídanos, el primer tronista del programa ha roto su silencio y ha contado toda su verdad sobre su paso por el programa. El conocido como 'Doctor Amor' ha explicado que estuvo como tronista durante 5 meses y que empezó compaginando el programa con su trabajo -que trabajaba como asesor financiero- y al final tuvo que dejar su empleo.

"Jornadas larguísimas de duración. Llegaba muchas veces a las 2 de la madrugada a mi casa después de haber grabado hasta cuatro citas por diferentes puntos de Madrid. Fueron jornadas agotadoras, pero los recuerdo con mucho cariño", ha declarado.

Enguídanos ha asegurado que el programa era verdad, aunque en su final no pudo hacer lo que realmente quería: "Esto es una cosa que nunca he dicho, pero necesito decirla. Me obligaron a elegir porque no se podía quedar cojo el programa al ser el primer trono de todos. Pero a mí no me gustaba realmente ninguna de las chicas. Elegí a la que más se lo había trabajado y había tenido las mejores citas. Pero yo no quería, me quería ir solo".

A pesar de su decisión final, Víctor volvió a aparecer por el programa en diferentes ocasiones, y guarda muy buenos recuerdos: "Le debo mucho a ese programa (...) Significó un cambio brutal en mi vida. Hubo un antes y un después".