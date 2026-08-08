El extraño método que utiliza Rosalía para reservar en un restaurante de Barcelona: "Nos pusimos nerviosos"

Rosalía es una de las cantantes más populares de la industria musical. En esta ocasión, la intérprete de 'La Perla' no es noticia por el lanzamiento de uno de sus nuevos temas, sino por una curiosa experiencia que relató Quim Crespo, propietario del Bar Bocata, uno de los establecimientos más populares de Barcelona.

El dueño del local explicó la anécdota en el programa 'Vamos a ver', conducido por Patricia Pardo, donde desveló que la cantante catalana reservó una mesa en el Bar Bocata a nombre de otra persona, concretamente el de Violeta Mangriñán, una de las creadoras de contenido más destacadas del país.

"A Violeta no la conocíamos. Deducimos que la llamada que recibimos una hora antes de que llegue Rosalía diciendo que venía Violeta Mangriñán es suya, pero tampoco sabemos si es cierto. Tal vez quería venir Violeta y finalmente no pudo y vino Rosalía", aseguró.

El propietario comentó que la intérprete de 'Berghain' "pidió mucha comida", por lo que "parte de la comida se la llevó a casa".

Rosalía apoyando a la selección Española en el Mundial / Archivo

Crespo no desaprovechó la oportunidad de pedirle una foto, pero que finalmente fue un vídeo: "Tener a la cantante catalana referencia en nuestra ciudad, en Barcelona, es sin duda un placer y una campaña brutal. Como gente que amamos a la ciudad y al país, tener a nuestro referente mundial comiendo con nosotros, sin duda lo notamos y lo agradecemos un montón".

El dueño del Bar Bocata señaló que la cantante es "muy transparente", pero reconoció que cuando la vieron entrar "nos pusimos muy nerviosos".

El Bar Bocata, el lugar de moda en Barcelona / SPORT

Violeta Mangriñán se pronuncia al respecto

Después de todo el revuelo generado en redes sociales, la exconcursante de 'Supervivientes' se sinceró sobre cómo ha encajado que Rosalía utilice su nombre para pedir una mesa.

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"Lo he visto porque me lo mandaron por Instagram, aunque al principio no hice caso, pero luego dije: '¿Qué es esto?'. A mí no me molesta nada, mientras me invite a un matcha, ningún problema", expuso la creadora de contenido a través de su canal de WhatsApp.