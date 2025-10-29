En el extranjero lo tienen claro: La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España y no es ninguna isla

Aquellas personas que se van acercando a la edad de jubilación ya se plantean cómo será su vida sin las prisas del día a día para llegar a trabajar a la hora o pensando en qué ocuparán el tiempo cuando no tengan que dedicar todas esas horas centrales del día al trabajo.

En España la situación no es la mejor, dado lo tensionado que se encuentra el sistema de pensiones, pero en otros países se plantean si aquí encontrarán la vida de ensueño que nunca tuvieron a lo largo de la vida. Un buen ejemplo es la Costa del Sol, una de las más visitadas por las personas mayores de otras partes de Europa donde no tienen opción de disfrutar del clima que tenemos aquí.

Turistas transitan por el paseo marítimo de una ciudad costera española. / ·

También las islas son un lugar idílico para británicos u holandeses de más edad, por los mismos motivos, llenando las playas y calles de las Baleares o las Canarias de acento inglés.

Sin embargo, ninguno de estos sitios es el mejor para pasar la jubilación en España. Según el portal económico 'Live and Invest Overseas' que ofrece consejos sobre inversiones en el extranjero y ha elaboado un top-10 de países para jubilarse, la mejor ciudad está en nuestro país, aunque no es ninguna de las mencionadas.

Para seleccionarlo se han tenido en cuenta factores como la seguridad, el coste de vida o la inversión necesaria para aventurarse a vivir aquí, dejando a Valencia como el mejor sitio para vivir tras terminar la vida laboral.

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. / CNN

Para el portal la ciudad es ideal para invertir en inmuebles y destaca tanto su arquitectura como la decoración típicamente mediterránea, así como su cultura. Además, el inglés es bastante decente y se puede vivir relativamente solamente con este idioma, algo que seguramente no haga demasiada gracia a los autóctonos.

Alaban el bajo coste de vida para una ciudad con los posibles de los jubilados internacionales que ofrece una gran calidad de vida, en parte gracias a la sanidad pública existente, aunque también las opciones culturales y de ocio que ofrece.

Plaza del Ayuntamiento, en Valencia. / CNN

Por eso, los mayores estadounidenses ven en Valencia el sitio perfecto para pasar la vida tras tantos años de trabajo, gracias a su clima, gente, cultura, gastronomía y seguridad.