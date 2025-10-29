Sociedad
En el extranjero lo tienen claro: La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España y no es ninguna isla
El clima, la seguridad o el bajo coste de vida para el público objetivo del informe del portal de inversiones 'Live and Invest Overseas' son determinantes para incentivar el traslado de los mayores internacionales
Aquellas personas que se van acercando a la edad de jubilación ya se plantean cómo será su vida sin las prisas del día a día para llegar a trabajar a la hora o pensando en qué ocuparán el tiempo cuando no tengan que dedicar todas esas horas centrales del día al trabajo.
En España la situación no es la mejor, dado lo tensionado que se encuentra el sistema de pensiones, pero en otros países se plantean si aquí encontrarán la vida de ensueño que nunca tuvieron a lo largo de la vida. Un buen ejemplo es la Costa del Sol, una de las más visitadas por las personas mayores de otras partes de Europa donde no tienen opción de disfrutar del clima que tenemos aquí.
También las islas son un lugar idílico para británicos u holandeses de más edad, por los mismos motivos, llenando las playas y calles de las Baleares o las Canarias de acento inglés.
Sin embargo, ninguno de estos sitios es el mejor para pasar la jubilación en España. Según el portal económico 'Live and Invest Overseas' que ofrece consejos sobre inversiones en el extranjero y ha elaboado un top-10 de países para jubilarse, la mejor ciudad está en nuestro país, aunque no es ninguna de las mencionadas.
Para seleccionarlo se han tenido en cuenta factores como la seguridad, el coste de vida o la inversión necesaria para aventurarse a vivir aquí, dejando a Valencia como el mejor sitio para vivir tras terminar la vida laboral.
Para el portal la ciudad es ideal para invertir en inmuebles y destaca tanto su arquitectura como la decoración típicamente mediterránea, así como su cultura. Además, el inglés es bastante decente y se puede vivir relativamente solamente con este idioma, algo que seguramente no haga demasiada gracia a los autóctonos.
Alaban el bajo coste de vida para una ciudad con los posibles de los jubilados internacionales que ofrece una gran calidad de vida, en parte gracias a la sanidad pública existente, aunque también las opciones culturales y de ocio que ofrece.
Por eso, los mayores estadounidenses ven en Valencia el sitio perfecto para pasar la vida tras tantos años de trabajo, gracias a su clima, gente, cultura, gastronomía y seguridad.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- Nuevo tirón de orejas a Pedro Sánchez: el Tribunal de Justicia Europeo le obliga a cambiar una ayuda a los pensionistas por considerarla discriminatoria hacia los hombres
- Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça