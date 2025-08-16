Una extranjera revela cómo es vivir en Barcelona siendo 'expat': "Vete a tu país"

La situación de los extranjeros en Barcelona es una que lleva tiempo generando cierto ambiente de crispación entre locales, lo que lógicamente se acaba cobrando 'víctimas' que quizá no tengan la culpa que se les quiere apropiar.

La complicada experiencia de una joven extranjera en Barcelona

Esta es la situación de una joven 'expat' llamada Julianna, una joven que se enamoró de la ciudad de Barcelona de pequeña y decidió que quería vivir en la misma de mayor. Ahora ha cumplido ese sueño, pero relata una experiencia no tan positiva como le gustaría.

La joven explica que en muchas ocasiones ha recibido comentarios del estilo "deberías irte a tu país", de nuevo a consecuencia de la experiencia de muchos ciudadanos de Barcelona que se ven consumidos por las constantes olas de extranjeros en el territorio.

Así, la joven explica que lleva un tiempo aprendiendo español y también catalán. Esto de hecho ha generado un intercambio de opiniones muy variado en los comentarios de sus vídeos, provocando un potente choque ideológico.

Para muchos, la joven no debería molestarse en aprender catalán ya que simplemente con el español debería ser más que suficiente para desempeñarse su día a día sin más problemas.

Lógicamente, existe una parte muy contraria a esa opinión, la cual defiende que para vivir en Barcelona se debería aprender catalán simplemente por un motivo de respeto hacia la identidad del territorio.

Por su parte, la joven defiende que el catalán le parece bonito, de ahí que lo esté aprendiendo. A pesar de que la acogida en la ciudad no ha sido exactamente como se esperaba, está haciendo cuanto está en su poder con el objetivo de encajar de la mejor forma posible.

¿Qué opinión te genera a ti la situación de esta joven? ¿Eres de los que apoya la presencia de turistas en Barcelona? Y no solo eso, ¿consideras que deberían aprender tanteo español como catalán o crees que este último es innecesario en su adaptación?