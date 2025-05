Una extranjera alucina con los insultos que utilizan los españoles: "¿Tiene que ver con el tamaño?"

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Ahora, la creadora de contenido Emiliana Artagaveytia, más conocida en redes sociales como @emi_grando, ha desvelado a todos sus seguidores de TikTok un aspecto que le encanta de España: los insultos.

La joven empieza diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 80 mil visualizaciones en TikTok, que "hay algo que me encanta de los españoles y es el talento que tienen para insultar".

Asimismo, Emiliana reconoce que "da igual, el contexto, el lugar, el día siempre hay momento". No obstante, admite a todos sus seguidores que "hay algunas palabrotas que yo aún no termino de entender".

Una de las palabras que no entiende es 'c*apullo': "Este es un insulto muy recurrente, pero no entiendo. ¿Tiene que ver con el tamaño?... además no me parece tan agresivo, pero en España es tremendo".

Por otro lado, menciona la palabra 's*bnormal': "Es un insulto bastante grave en España, pero yo lo veo muy relajado. Yo me considero bastante... no soy una persona normal". La joven desvela que "ya puede ser tu padre, tu amigo, tu primo todo s*bnormal".

También, la creadora de contenido menciona la palabra 'cateto': "Me suena como material de construcción. ¡Cómo están fuertes los catetos!". Sin embargo, añade que "la verdad es que no lo puedo asociar a nada y me parece cero agresivo".

Otra palabra que analiza es la de 'gu*rra': "Un insulto que me parece cero agresivo, pero ello lo dicen con una emoción que me hace ver que es malo". Por último, expone el más utilizado: 'gilip*llas'. Para finalizar el video, llega a la reflexión que los españoles son "muy creativos".