La extraña enfermedad que sufre Céline Dion: solo afecta a una persona entre un millón

Céline Dion maravilló al mundo con su actuación para culminar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Directamente desde la primera planta de la torre Eiffel la cantante francesa pusó el broche de oro a la jornada de inauguración cantando “L’Hymne à l’amour” de Edith Piaf, a pleno pulmón.

Enfundada en un elegante vestido plateado la artista puso el broche de oro a la ceremonia después de mucha especulación sobre si aparecería o no, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¡finalmente sucedió!

Céline Dion es una de las cantantes más exitosas de la historia de Francia pero su salud cada vez le dificulta más su carrera en el mundo de la actuación. En 2022 fue diagnosticada con el "síndrome de la persona rígida", una extraña dolencia que le impide cantar, debido a esta enfermedad neurológica que debilita todo su cuerpo y afecta a una persona entre un millón.

Este año se vio obligada a cancelar su gira mundial anunciada en mayo y en los últimos días su hermana Claudette afirmó que la intérprete “ya no tiene control sobre sus músculos”.

Sus seguidores pedían la recuperación de la cantante que no dejó de destacar y triunfar que ganó el concurso en Eurovisión en 1988 representando a su Canadá natal. La voz del éxito de 'My heart will go on' en Titanic o la película de 'La bella y la bestia'.

En 1996 ganó el Grammy por su álbum 'Falling into you' y mantuvo su éxito hasta 'Courage' de 2019 (su decimocuarto disco en encabezar la lista de Billboard). También estableció las bases para residencias artísticas postergadas en el hotel Caesar’s Palace de Las Vegas, que sirvieron de inspiración para This Is It, el frustrado regreso de su ídolo Michael Jackson y la persona que la inspiró a aprender inglés.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de persona rígida afecta el sistema nervioso central. Los signos clínicos relevantes son la rigidez, los espasmos musculares y sensibilidad incrementada a los estímulos externos, que inducen las contracciones musculares. Las mujeres son afectadas de 2 a 3 veces más con relación a los hombres.

¿Cuánto ha cobrado Céline Dion por cantar en la ceremonia de los Juegos Olímpicos?

Según TMZ, Céline Dion recibirá una suma de 2 millones de dólares por su participación en la organización de los Juegos Olímpicos. Además, todos sus gastos de viaje, hospedaje y los de sus acompañantes serán cubiertos.

Es la segunda vez que Céline canta en unos Juegos Olímpicos, recordemos que la primera fue en Atlanta 1996.