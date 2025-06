La expulsión sorpresa de 'Supervivientes 2025' termina con uno de sus recientes líderes

La última emisión de 'Conexión Honduras' ha estado repleta de emociones. Esta semana, la organización de 'Supervivientes 2025' había anunciado una expulsión sorpresa para este domingo.

Los nominados eran Anita Williams, Montoya, Damián Quintero y Álex Adrover. En lugar de esperar hasta el jueves, uno de los cuatro sería expulsado esta noche de manera definitiva.

Durante la emisión, Laura Madrueño ha ido anunciando los primeros descartes en la ceremonia de salvación. En primer lugar, Montoya y Anita han sido los primeros en quedar fuera de las nominaciones.

"Estoy tranquilo porque he sido auténtico y real, estoy orgulloso de mi concurso, pero el público es soberano. He sido fiel a mis principios y no he tenido 50 caras", apuntaba Damián.

En su alegato, Álex Adrover ha añadido que "creo que he dado el máximo de mí, pero quiero seguir dándolo todo". En este escenario, Sandra Barneda ha sido la encargada en sacarnos de dudas. "Los espectadores de Supervivientes han decidido con sus votos que el concursante salvado sea... ¡Álex!".

De esta forma, Damián se convertía en el nuevo expulsado de 'Supervivientes 2025'. "Estoy en un concurso fantástico, el mejor programa como han dicho mis compañeros, nunca había pensado estar en este programa", comenzaba diciendo el expulsado.

Posteriormente, Damián Quintero ha podido dedicar unas palabras a sus compañeros: "Agradecidísimo por confiar en mí. Le iba a decir a los chicos que intentéis ser adultos y civilizados, que gane el mejor aunque no siempre gana el mejor en muchos de los aspectos, pero bueno que seáis vosotros mismos, auténticos y que os espero fuera".

En este contexto, tras la expulsión de Damián, tan solo quedan siete concursantes de 'Supervivientes 2025'. El deportista había ganado por múltiples vías, en diferentes pruebas de líder. Sin embargo, la audiencia ha valorado otros aspectos.