La expresión catalana para indicar que te gusta algo que no se entiende fuera de Cataluña

Uno de los aspectos más interesantes de hablar varios idiomas es ver cómo se utilizan diferentes expresiones al cambiar de uno al otro. Y es que, si bien hay expresiones que se pueden traducir sin problemas y mantener su significado a pesar del cambio. Dicho esto, hay una expresión catalana que es muy común, pero que nadie entiende fuera de Cataluña.

Se trata de la expresión “fer de pes”, una frase que, si la traducimos directamente al castellano pierde por completo su significado. Y es que, si en castellano decimos “hacer el peso” probablemente se nos queden mirando bastante raro. Sin embargo, en catalán la expresión tiene un significado muy concreto que tiene que ver con el hecho de que se dice en sentido negativo.

El origen de la expresión tiene que ver con no acabar de hacer el peso, que significaría algo así como que no llega a lo que uno desea. A partir de este punto, al decir la expresión de manera negativa significaría lo contrario, es decir, que sí que satisface las expectativas. Debido a este proceso de decirlo de manera negativa no hay equivalencia directa con el castellano.

Esta ausencia de una traducción literal es un ejemplo muy claro de la riqueza de las expresiones idiomáticas de cada territorio. Además, puede ser un punto clave de conexión entre los catalanes y las personas de fuera y puede iniciar un proceso de aprendizaje del idioma que rompe barreras culturales.