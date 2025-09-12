¿Qué hace un expresidente del FC Barcelona en la presentación del hub de Defensa de Aragón?

El hub de Defensa de Aragón ha dado este miércoles su primer paso público. El proyecto logístico, estratégico y militar de la comunidad autónoma para aumentar su presencia en el sector militar se ha estrenado en un acto presidido por Margarita Robles, ministra de Defensa, y Jorge Azcón, presidente de Aragón.

Los más de cien invitados, muchos de ellos asociados a empresas con vínculos con la Defensa, han podido conocer el nacimiento del proyecto en el Pignatelli. Uno de esos invitados, con claro pasado deportivo: Josep Maria Bartomeu.

El presidente del FC Barcelona entre 2015 y 2020 ha sido una de las caras reconocidas entre los participantes en el acto. Algunos curiosos han aprovechado la ocasión para charlar con el propio Bartomeu, con diálogos sobre la situación económica o industrial, pero sin ocultar la curiosidad por el pasado futbolero del empresario catalán.

Bartomeu ha acudido a la presentación del hub de Defensa de Aragón por su participación en varias empresas familiares que están ligadas a la industria. Es consejero delegado y accionista de Adelte Group, una firma ingeniera especializada en pasarelas de embarque para puertos y aeropuertos.

Adelte es una de las pocas empresas españolas que se dedican a este componente tan concreto y tiene su sede en el polígono industrial de la Armentera, en la localidad oscense de Monzón.

Adelte tiene sus raíces en Trabosa, firma creada por el abuelo de Bartomeu en 1962 y que se especializó en la construcción de vechículos industriales.

No es la única empresa en la que Bartomeu figura como persona relevante. El expresidente culé es también consejero de Equipo Facility Services-EFS. Esta segunda empresa se dedica al mantenimiento de terminales y equipos electromecánicos.

Entre los servicios que ofrece se incluye la gestión de carritos portaequipajes, sistemas automáticos de transporte de equipajes o la conducción de pasarelas de embarque.