El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: "Son reales, pero yo no los he visto"

Gran noticia para los conspiranoicos y amantes de las teorias alternativas después de que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, confirmara la existencia de los extraterrestres. Lo hizo en el pódcasta de Brian Tyler Cohen, un creador de contenido americano afín a la ideología política progresista que fue el primer 'youtuber' en entrevistar a Joe Biden, en 2022.

Ya en el tramo final de la charla, Cohen sometía a Obama a una serie de preguntas rápidas, entre las cuales estaba la pertinente cuestón sobe los seres del espacio exterior: "¿Los extraterrestres son reales?", le comentaba sin que, seguramente, esperara la respuesta contundente del político.

"Son reales, pero no los he visto", fueron las palabras concretas del exdirigente, antes de puntualizar un poco más su respuesta: "No los tienen retenidos en el Área 51", apuntaba en relación con la teoría popular que asegura que se trata de un lugar especial con algunos ejemplares de seres alienígenas.

"No hay ninguna instalación subterránea", añadía y bromeaba con los que piensan precisamente así, apuntando que todo ello "a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos". En este sentido, remata la broma revelando que al primera pregunta que "quiso que le respondieran" tras jurar el cargo fue "dónde estaban los extraterrestres".

Más allá del momento viral, Obama quiso poner los puntos sobre las íes y puntualizó lo que intentaba explicar al realizar dicha afirmación, al ver el gran revuelo que había causado: "Intentaba no cortar el ritmo del test rápido, pero ya que ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera", escribía en Instagram.

"Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!", sentenciaba Obama para intentar frenar nuevas teorías.

Sin embargo, seguramente esta aclaración no sea suficiente y habrán servido para alimentar un tipo de pensamiento que, sobre todo en Estados Unidos, genera una buena cantidad de dinero cada año, con las poblaciones cercanas a esa Área 51 aprovechándose de la cultura popular.

Las palabras de Obama contradicen algunas de las declaraciones historicas de supuestos testigos que habrían podido estar dentro de la zona restringida, que realmente existe como una base de operaciones secretas del ejército, asegurando que dentro de las instalaciones habría guardados cuerpos de extraterrestres, aunque nunca se ha podido confirmar nada.