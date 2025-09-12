La explosiva reflexión de una mujer de 77 años tras la ley antitabaco: "Fumo más ahora que cuando era joven"

La mayoría probablemente ya estéis al tanto, pero el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva ley antitabaco, una norma que busca endurecer las restricciones y ampliar los espacios libres de humo en España.

Entre sus principales medidas, destacan la prohibición de fumar en terrazas, marquesinas, parques infantiles y la consideración de los cigarrillos electrónicos o vapers dentro de dichas limitaciones. En este contexto, la historia de Elvira, una jubilada de 77 años, se ha convertido en tema de conversación después de que interviniera en directo en 'El diario de Jorge'.

Delante de las cámaras, la mujer confesó abiertamente que, lejos de abandonar el tabaco, consume más cigarrillos que en su juventud: "fumo más ahora que cuando era joven", dijo con firmeza.

Durante la emisión del programa, tanto su hija como su nieto, intentaron convencerla para que abandonase el hábito de fumar, colocándole incluso un cartel de 'Prohibido fumar' en la mesa del plató.

Sin embargo, Elvira ya había tomado su decisión: prefiere disfrutar del momento: "¿para qué voy a preocuparme de la salud si ya he vivido? Ahora quiero entretenerme con algo", dijo sin tapujos.

Además de puntualizar que nunca bebe alcohol, explicó que únicamente fuma en casa sin molestar a nadie: "fumo por la ventanita y no echo el humo dentro de la vivienda. Pongo ambientadores y no afecta a nadie", razón por la que no va a incumplir la nueva ley antitabaco.

Un caso más de una persona que habla del tabaco después de tantos años debido a una normativa mucho más restrictiva que ha defendido el Gobierno con uñas y dientes. Un anteproyecto de ley que busca proteger a los no fumadores y reducir el consumo social de tabaco.