Expertos en turismo coinciden: este pueblo en la costa de Euskadi es uno de los parajes más bonitos a los que ir en verano

Hay muchos pueblos de Euskadi que merece la pena visitar en cualquier época del año, pero el verano es una de las estaciones ideales para acudir a aquellos que se encuentran en plena zona de costa.

En este sentido, muchos expertos en turismo sugieren Elantxobe como uno de los parajes más bellos por los que dejarse caer para una visita improvisada. Pero, ¿qué lo hace especial exactamente?

Muchos lo definen como un pueblo pesquero que se encuentra colgado sobre el puerto, el cual se encuentra además protegido por acantilados que pertecenecen al cabo Ogoño, dentro del entorno de Urdabai.

Lo más llamativo es que la estructura del mismo hace que sus calles se construyan casi en vertical, dividiéndose en diferentes terrazas que cuentan con unas excelentes vistas al mar.

No obstante, Elantxobe posee muchos atractivos que van más allá de su puerto, por mucho que este se corresponda con el corazón del pueblo y su mayor reclamo turístico; comenzando por la iglesia de San Nicolás de Bari.

Esta última es una de esas que recogen a la perfección la historia del pueblo por aquello de que se irguió en su momento al patrón de los marineros. Algo lógico, teniendo en cuenta la naturaleza urbanística de Elantxobe.

Y es que estamos hablando de un pueblo que se puede visitar en apenas una mañana, dado que su encanto también reside en su tamaño general. Por tanto, es ideal para constar como parada dentro de una escapada en la que visitemos otras zonas cercanas de Euskadi.

De esta manera, muchos expertos en turismo defienden la idea de que Elantxobe debería ser tratado como patrimonio de la Península Ibérica, dado que no existe otro pueblo tan único y especial como él, según la revista National Geographic.