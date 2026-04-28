Expertos en turismo coinciden: el pueblo más bonito del norte de España está en Cantabria

El norte de España es un sitio ideal al que acudir de vacaciones por los bonitos parajes que se esconden en la región, los cuales no tienen nada que envidiar a otros entornos paradisíacos que se encuentran fuera del país.

En este sentido, existe la creencia de que las urbes más bonitas se corresponden con la de San Sebastián o incluso Luarca, pero existe otro a destacar que se encuentra en la zona de Cantabria y que ha sido elogiado por expertos en turismo.

Este no es otro que Santillana del Mar, reconocido por contar con un entorno medieval único dentro de la península ibérica; aunque bien es cierto que los encantos de este lugar no se limitarían a este dato.

Santillana del Mar consta como una villa que, además, cuenta con un tremendo valor histórico adicional gracias a la famosísima cueva de Altamira, donde existe un mural rupestre que se encuentra protegido por la UNESCO.

Además de esto, el pueblo cuenta con varios edificios históricos cuya construcción se remonta a varios siglos atrás. Entre ellos, destacan la colegiata de Sant Juliana (erguida en el año 870 d.c.), por poner un ejemplo.

Todo esto ha provocado que Santillana del Mar conste como una atracción muy llamativa para turistas de todos los rincones del mundo gracias a su encantadora composición y a la magia que desprenden sus calles.

Tanto es así que el propio filósofo Jean-Paul Sartre también lo catalogó como 'el pueblo más bonito de España' dentro de su libro llamado 'La náusea' (1938), ensalzando así el valor cultural del pueblo hacia nuevos horizontes.

En este mismo sentido, muchos expertos en historia y turismo coinciden en que Santillana del Mar es uno de los pueblos que más merece la pena conocer del norte de España y catalogan que se trata de una villa que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida.