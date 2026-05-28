Expertos en turismo coinciden: el país con las islas más espectaculares del mundo está en Asia

Hay mucho debate en relación a cuál es el país con las islas más espectaculares del mundo, pero muchos expertos e turismo coinciden en que hay uno de Asia que no tiene competencia. Efectivamente, estamos hablando de Maldivas.

No en vano es uno de los destinos que más se han popularizado en los últimos años a causa de la relación calidad/precio de las experiencias turísticas que ofrece: es más barato que otros destinos, pero mucho más espectacular.

Maldivas se corresponde como un labertinto de islas rodeadas por un mar turquesa que oculta redes de coral de enorme belleza, ideal para aquellos que quieran dedicar sus vacaciones a hacer actividades relacionadas con el buceo.

De hecho, la biodiversidad que encontraremos en Maldivas no tiene parangón a causa del gran número de islas que conforman el país, el cual rondaría entre las 1.200 y 2.000 según el consenso actual.

No obstante, el tamaño de muchas de ellas es anecdótico y sus dimensiones son tan reducidas que no son habitables. En cambio, hay alrededor de 350 que sí lo son, entre las que destaca su capital.

Malé cuenta con cientos de miles de habitantes, pero su entorno no se ha visto afectado todavía por la sombra de la industrialización, haciendo que siga siendo un paraíso en La Tierra para muchos turistas que acuden allí.

Otra ventaja crucial de Maldivas con respecto al resto de destinos turísticos similares tiene que ver con los precios: una larga estancia en el país suele salir más a cuenta que visitar el Caribe o las islas más destacadas de Europa.

Por tanto, muchos expertos en viajes coinciden en que Maldivas es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo en la actualidad, aunque corre riesgo de que se masifique de aquí a unos años como ya ha ocurrido con otras zonas del planeta.