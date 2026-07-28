Los expertos en transporte coinciden: "El gasoil premium tiene un aditivo diferente al normal, pero para un camión no tiene sentido"

El gasoil premium puede llevar aditivos distintos al gasoil normal, pero para un camión el salto de precio no suele compensar salvo en situaciones muy concretas, como el frío intenso o trayectos en los que se busque una protección extra frente a la congelación del combustible.

Tal y como hemos podido escuchar a expertos en podcast como Rutas de Éxito, su consejo es bastante práctico: en un vehículo pesado, lo importante no es pagar más por una etiqueta “premium”, sino usar el combustible adecuado para la temperatura y la misión del motor.

Qué cambia realmente

La diferencia entre un diésel normal y uno premium no suele estar en que uno "funcione" mejor que el otro, sino en el paquete de aditivos y, en algunos casos, en el número de cetano. El gasoil premium puede incluir detergentes, antiespumantes, anticorrosión o mejoradores de combustión, y eso ayuda a mantener más limpio el sistema de inyección o a mejorar ligeramente el arranque y la suavidad.

Sin embargo, en un camión moderno, esa mejora rara vez justifica el sobrecoste si el uso es normal y el vehículo ya está diseñado para trabajar con diésel estándar de buena calidad. Eso sí, los expertos también señalan que puede haber circunstancias especiales donde sí tenga más sentido.

El caso del frío

Donde sí puede haber una diferencia más clara es en invierno. Algunos gasóleos y aditivos incorporan compuestos anticongelantes o mejoradores de fluidez que retrasan la formación de cristales de parafina, algo clave cuando la temperatura baja mucho.

Si el combustible se espesa demasiado, puede obstruir filtros y tuberías, dificultando la puesta en marcha del motor o incluso parándolo. Ese es uno de los pocos escenarios donde los expertos ven sentido a acercarse a un combustible de gama superior o a usar un tratamiento específico: rutas por zonas frías, noches a temperaturas muy bajas o trabajos en montaña donde el gasoil puede sufrir más.

Lo especial de los camiones

Un camión recorre muchos kilómetros, consume mucho combustible y suele repostar con una lógica muy diferente a la de un coche particular. En ese tipo de flotas, cualquier céntimo extra por litro se multiplica rápido, así que la rentabilidad manda.

Si el motor funciona bien con un diésel estándar de calidad, el ahorro acumulado del combustible normal puede ser más interesante que el supuesto beneficio del premium. Además, muchos motores pesados ya están diseñados para soportar condiciones exigentes y cuentan con sistemas de filtrado, gestión electrónica y mantenimiento periódico que reducen parte de la ventaja teórica de un combustible más “refinado”.

Camion en carretera / Libre

Lo que sí puede importar

En transporte profesional, lo realmente importante es repostar en estaciones fiables, evitar combustibles de dudosa procedencia y respetar el mantenimiento del vehículo. Si el camión trabaja en invierno, puede ser más lógico recurrir a un aditivo anticongelante o a gasoil de invierno que apostar por un premium “por si acaso”.

También conviene recordar que los aditivos de invierno no actúan igual si la parafina ya ha cristalizado: deben añadirse antes de que el combustible llegue a ese punto para ser realmente eficaces. Es decir, no sirven para deshacer un bloqueo ya formado, sino para prevenirlo.