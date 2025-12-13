Expertos en Trabajo proponen subir el salario mínimo a 1.240 euros al mes con condición de tributación

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para 2025 se sitúa oficialmente en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Esta subida, que entró en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, supuso un incremento de 50 euros mensuales respecto a 2024.

El Ministerio de Trabajo ha encargado a expertos un informe sobre el salario mínimo, explorando diversos escenarios para la negociación tripartita (gobierno, sindicatos, empresarios), un documento que ya circula y presenta distintas alternativas para futuras alzas, buscando equilibrar poder adquisitivo y competitividad económica, anticipando el debate sobre cuánto y cómo subirlo.

Dos opciones de incremento: con o sin tributación

Según el informe, la primera opción supondría un aumento del 3,1%, alcanzando los 1.221 euros mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales), manteniendo la exención de tributación que rige actualmente. La segunda alternativa implicaría una subida del 4,7%, llegando a los 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales), con la condición de que el SMI comience a integrarse en la declaración del IRPF. En ambos casos, los incrementos superarían la inflación media del último año, situada en el 2,7%.

De esta manera, los trabajadores podrían ver incrementos entre 37 y 56 euros mensuales, dependiendo de la opción elegida. En el escenario con tributación, parte del aumento se destinaría a impuestos, cuya cuantía final dependerá de factores personales, como cargas familiares o lugar de residencia.

Contexto económico y posición de Gobierno y sindicatos

Esto surge también porque el SMI representa un porcentaje mayor de la masa salarial total que hace algunos años. Desde 2018, el salario mínimo ha crecido un 61%, lo que ha incrementado la cantidad de trabajadores que actualmente no aportan al IRPF. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se ha producido una concentración de empleados en torno al nivel del SMI y en escalones salariales ligeramente superiores.

En cuanto a la postura oficial, la ministra de Trabajo, Economía Social y responsable de la cartera laboral, Yolanda Díaz, considera que el SMI no debería tributar y defiende que las reformas fiscales deben centrarse en los salarios más altos. Por su parte, Hacienda y los sindicatos mantienen la propuesta de que el salario mínimo sí comience a aportar al IRPF, argumentando que ha llegado el momento de ajustar esta contribución.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, sugieren incluso un aumento del 7,5%, lo que situaría el SMI en 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas, cifra superior a la planteada por el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo.

Con estas opciones sobre la mesa, la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronales será clave para definir el aumento definitivo del salario mínimo en 2026, equilibrando el poder adquisitivo de los trabajadores y el impacto fiscal de la medida., equivalentes a 16.576 euros anuales, tras un incremento de 50 euros mensuales aprobado en 2025. Con el nuevo año, el Gobierno analiza la posibilidad de una nueva actualización del SMI.