Los expertos en salud y entrenamiento coinciden: "Dormir poco y mal engorda"

Existen tres factores cruciales que toda persona debe cumplir para tener éxito en un proceso de pérdida de peso: construir hábitos alimentarios saludables, hacer ejercicio de forma frecuente y, además, mejorar su calidad del sueño.

En este sentido, son muchos los estudios cuyos resultados demuestran que esto último posee un impacto directo en la capacidad de adelgazar de cualquier persona. Pero, ¿a qué se debe esto exactamente?

El experto neurofisiólogo, Rafael Alvares, detallaba que "dormir poco y mal engorda" como titular principal. Algo que posee una explicación que aborda tanto el factor biológico como el psicológico de la persona.

Según sus propias palabras, una de las funciones del sueño consiste en limpiar todas las toxinas y productos de deshecho que vamos produciendo durante el día y que favorecen esa retención de peso que se busca evitar.

Con respeto a lo segundo, el experto afirma que dormir mal nos hará comer peor al día siguiente por una mera búsqueda de la satisfacción inmediata, lo cual provocaría que la persona tendiera a buscar hidratos como primera opción para alimentarse.

Además, hay que recalcar que esto último ha sido corroborado por la universidad de Harvard, cuyos estudios demuestran que dormir mal está asociado a una mayor ingesta calórica y, por tanto, a favorecer el aumento de la grasa visceral.

En este sentido, expertos en higiene del sueño hacen varias recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad de este último; recalcando, para empezar, la importancia de dormir un mínimo de entre 7 y 8 horas al día.

Como consejo final, destacan el efecto positivo que supone alejarse de las pantallas una hora antes de irse a la cama, dado que esto permitirá al cerebro entrar en un estado de relajación ideal para dormir mejor.