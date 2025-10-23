Actualidad
Los expertos revelan la verdad: ¿Realmente ahorramos con el cambio de hora?
Pedro Sánchez reabre una vez más el eterno debate acerca del cambio de hora
El debate acerca del cambio de hora vuelve a ocupar los titulares de España. A escasos días de que los relojes se atrasen una hora para entrar en el horario de invierno, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que el Gobierno va a proponer a la Unión Europea eliminar dicha práctica estacional.
"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", señala el presidente del Gobierno en un mensaje publicado a través de X.
Si bien parecía que esta discusión estaba olvidada, lo cierto es que el cambio de hora, instaurado para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético, puede tener los días contados.
Hace una década, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estimaba que el país ahorraba un 5% en iluminación (unos 300 millones de euros), de los cuales 90 millones corresponden a las viviendas.
Sin embargo, una década después, estos cálculos han quedado obsoletos. El avance en eficiencia energética, el uso constante de dispositivos eléctricos y el incremento del aire acondicionado han reducido o incluso invertido en supuesto ahorro.
Un estudio publicado recientemente por la London School of Economics concluye que el cambio horario "ya no genera ahorro alguno e incluso puede incrementar el gasto energético". El debate, por lo tanto, no es tanto eliminar el cambio horario, como sí decidir qué horario mantener: ¿el de verano o el de invierno?.
En dicha investigación, sus responsables concluyen que los médicos prefieren el horario de invierno para mejorar la calidad de sueño, mientras que sectores como la hostelería prefieren el horario de verano para aprovechar más las horas de sol.
Teniendo en cuenta que el 70% de la población mundial no cambia la hora, incluyendo países próximos como Turquía o Rusia, va siendo hora de hacer lo mismo en la UE.
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: 'Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Roberto Brasero, sobre el cambio de hora: 'El problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es...
- Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria