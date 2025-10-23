Los expertos revelan la verdad: ¿Realmente ahorramos con el cambio de hora?

El debate acerca del cambio de hora vuelve a ocupar los titulares de España. A escasos días de que los relojes se atrasen una hora para entrar en el horario de invierno, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que el Gobierno va a proponer a la Unión Europea eliminar dicha práctica estacional.

"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", señala el presidente del Gobierno en un mensaje publicado a través de X.

Si bien parecía que esta discusión estaba olvidada, lo cierto es que el cambio de hora, instaurado para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético, puede tener los días contados.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la cumbre de líderes MED9 el pasado lunes en Eslovenia. / Borja Puig de la Bellacasa / EFE

Hace una década, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estimaba que el país ahorraba un 5% en iluminación (unos 300 millones de euros), de los cuales 90 millones corresponden a las viviendas.

Sin embargo, una década después, estos cálculos han quedado obsoletos. El avance en eficiencia energética, el uso constante de dispositivos eléctricos y el incremento del aire acondicionado han reducido o incluso invertido en supuesto ahorro.

Una persona mira su reloj de muñeca. / Freepik

Un estudio publicado recientemente por la London School of Economics concluye que el cambio horario "ya no genera ahorro alguno e incluso puede incrementar el gasto energético". El debate, por lo tanto, no es tanto eliminar el cambio horario, como sí decidir qué horario mantener: ¿el de verano o el de invierno?.

En dicha investigación, sus responsables concluyen que los médicos prefieren el horario de invierno para mejorar la calidad de sueño, mientras que sectores como la hostelería prefieren el horario de verano para aprovechar más las horas de sol.

Teniendo en cuenta que el 70% de la población mundial no cambia la hora, incluyendo países próximos como Turquía o Rusia, va siendo hora de hacer lo mismo en la UE.