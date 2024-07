Los expertos revelan cual es el mejor momento para comer: puede influir en tu salud

En los últimos años, cada vez son más las investigaciones que se están haciendo en lo relacionado con la alimentación y la salud. Y es que la mayoría de los nutricionistas coinciden con la importancia de mantener horarios regulares como pilar principal de una dieta saludable.

Un número especial de la revista 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics' (JAND) ha examinado los efectos de diversos regímenes de ayuno y aborda consideraciones de seguridad y orientaciones prácticas y estas son las consecuencias a las que han llegado.

El ayuno intermitente implica abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado, antes de volver a comer de forma regular. Algunos estudios sugieren que esta forma de comer puede ofrecer beneficios como la pérdida de grasa, una mejor salud y longevidad.

Los investigadores examinan la viabilidad de comer dentro de una ventana de 8 horas como estrategia de intervención para la pérdida de peso y el control de la glucosa entre los adolescentes diagnosticados de obesidad y diabetes tipo 2 de nueva aparición, en comparación con una ventana de alimentación prolongada.

Por lo general, los nutricionistas no recomiendan comer antes de las 13 horas, a menos que no exista otra alternativa. ¿Y hasta qué hora podemos retrasar la comida? Pues, según los expertos, como muy tarde, hasta las 15 horas. En la comida debemos ingerir algo de verduras, proteínas animales (huevos, carne, pescado) o vegetales (como la soja), grasas saludables (aguacate, AOVE…) y carbohidratos, como la pasta o el arroz.