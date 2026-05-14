Expertos recuerdan que el peso ideal depende de múltiples factores más allá del IMC

Muchos nos hemos preguntado alguna vez cuál es nuestro peso ideal y si los kilos que marca la báscula son apropiados para la altura. Aunque cada cuerpo es diferente, hay fórmulas y métodos médicos que permiten calcular un rango de peso considerado saludable.

Uno de los sistemas más empleados por especialistas y organismos sanitarios es el llamado Índice de Masa Corporal, conocido como IMC.

Se trata de un método que relaciona el peso con la altura y sirve como referencia para detectar si una persona tiene bajo peso, sobrepeso u obesidad.

Su fórmula es muy sencilla: el peso en kilogramos se divide entre la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70 metros tendrá un IMC de 24,2, lo cual se considera un peso normal.

Según la Organización Mundial de la Salud, los resultados se interpretan de la siguiente manera:

Un IMC inferior a 18,5 se considera bajo peso .

se considera . Entre 18,5 y 24,9 se considera peso normal .

se considera . Entre 25 y 29,99 corresponde a sobrepeso .

corresponde a . Y por encima de 30 se clasifica como obesidad.

Es probable que alguna vez haya calculado tu IMC porque es una herramienta muy extendida, pero los expertos recuerdan que este método tiene ciertas limitaciones: no diferencia entre grasa y músculo, por lo que personas con gran masa muscular pueden aparecer dentro de rangos elevados sin que eso implique un verdadero problema de salud.

Además del IMC, existen otras fórmulas populares para calcular el peso ideal. Una de las más conocidas es la fórmula de Broca. En hombres, el cálculo se obtiene restando 100 a la altura en centímetros, mientras que en mujeres se resta 104.

Sin embargo, los especialistas insisten en que el peso saludable depende también de factores como la edad, el metabolismo, la genética o la actividad física. Por eso, recomiendan no obsesionarse con un número concreto y consultar siempre con profesionales de la salud para obtener una valoración personalizada del estado físico y nutricional.