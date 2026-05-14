SALUD
Expertos recuerdan que el peso ideal depende de múltiples factores más allá del IMC
La Organización Mundial de la Salud establece rangos claros para bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad a través del IMC
Muchos nos hemos preguntado alguna vez cuál es nuestro peso ideal y si los kilos que marca la báscula son apropiados para la altura. Aunque cada cuerpo es diferente, hay fórmulas y métodos médicos que permiten calcular un rango de peso considerado saludable.
Uno de los sistemas más empleados por especialistas y organismos sanitarios es el llamado Índice de Masa Corporal, conocido como IMC.
Se trata de un método que relaciona el peso con la altura y sirve como referencia para detectar si una persona tiene bajo peso, sobrepeso u obesidad.
Su fórmula es muy sencilla: el peso en kilogramos se divide entre la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70 metros tendrá un IMC de 24,2, lo cual se considera un peso normal.
Según la Organización Mundial de la Salud, los resultados se interpretan de la siguiente manera:
- Un IMC inferior a 18,5 se considera bajo peso.
- Entre 18,5 y 24,9 se considera peso normal.
- Entre 25 y 29,99 corresponde a sobrepeso.
- Y por encima de 30 se clasifica como obesidad.
Es probable que alguna vez haya calculado tu IMC porque es una herramienta muy extendida, pero los expertos recuerdan que este método tiene ciertas limitaciones: no diferencia entre grasa y músculo, por lo que personas con gran masa muscular pueden aparecer dentro de rangos elevados sin que eso implique un verdadero problema de salud.
Además del IMC, existen otras fórmulas populares para calcular el peso ideal. Una de las más conocidas es la fórmula de Broca. En hombres, el cálculo se obtiene restando 100 a la altura en centímetros, mientras que en mujeres se resta 104.
Sin embargo, los especialistas insisten en que el peso saludable depende también de factores como la edad, el metabolismo, la genética o la actividad física. Por eso, recomiendan no obsesionarse con un número concreto y consultar siempre con profesionales de la salud para obtener una valoración personalizada del estado físico y nutricional.
- Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
- Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
- Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
- Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
- Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
- Entrará en vigor: Europa cambia las normas a partir de 2027 sobre llevar el DNI y el carné de conducir digital