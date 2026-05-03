Los expertos en perros coinciden: "En días de lluvia, hay que revisar con atención las zonas especialmente sensibles al frío y la humedad"

La lluvia intensa suele alterar por completo la rutina de las personas que, ante la imposibilidad de salir de casa, deben quedarse confinados dentro de sus hogares, pero esta realidad también afecta a las mascotas.

Durante los períodos más lluviosos, los perros igualmente ven alterada toda su cotidianidad, sufriendo paseos más cortos, una menor actividad física y, por lo tanto, un exceso de energía que trae consigo consecuencias de salud.

Como resultado, los expertos en comportamiento canino coinciden en que los dueños de mascotas caninas deben esforzarse en la medida de lo posible por evitar la inactividad, y más bien ocupar la oportunidad para mejorar el bienestar del perro y reforzar su educación.

Perros / Agencias

"Si llueve mucho, hay que entrenar a los perros en casa", fueron las declaraciones de Imke Marks, fundadora y CEO de Mooiza, quien comparte cuáles son las actividades que pueden realizar las mascotas en aquellas instancias en las que no puedan salir de casa.

"El trabajo cognitivo puede ser tan estimulante como el ejercicio físico", explicó la ejecutiva, quien resaltó que un cambio drástico en la rutina activa de los perros puede brindar consigo conductas indeseadas en el hogar.

Entre órdenes básicas, juegos de olfato o retos cognitivos sencillos son alternativas adecuadas para ayudar a que las mascotas canalicen la energía acumulada, haciendo uso de sesiones cortas (5 o 10 minutos al día) pero regulares y así mejorar su autocontrol, concentración y vínculo con el dueño.

Un perro de la raza Golden Retriever posa en el maletero de un coche, en el que se dispone a viajar. / MARINA VILANOVA / Bcn

Asimismo, Marks señala que, aunque sean paseos cortos tanto en distancia como en tiempo, es importante mantener la rutina diaria de manera que el perro mantenga su seguridad emocional, permitiéndole olfatear, socializar y liberar tensión y compensando la brevedad con actividades en casa.

No obstante, a sabiendas de que puede mojarse y la humedad puede conducir a irritaciones cutáneas, la aparición de hongos o problemas de oído, secar bien a los perros al regresar a casa es vital, "sobre todo los pliegues, orejas y patas".

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Por lo tanto, si bien los días de lluvia dañan las rutinas conocidas, ello no quiere decir que no se puedan crear cotidianidades alternativas en las que tanto las personas como las mascotas puedan mantener cierta regularidad desde casa, buscando así mantener el equilibrio físico y mental de los acompañantes peludos.