Los expertos mecánicos coinciden sobre el aire acondicionado: "En el coche debes bajar las ventanillas antes de ponerlo"

Los mecánicos recomiendan ventilar primero el coche con las ventanillas bajadas unos segundos antes de cerrar y activar el aire acondicionado, porque así el sistema enfría más rápido y trabaja con menos esfuerzo. La idea es sencilla: expulsar el aire caliente acumulado dentro del coche y dejar que el climatizador empiece a actuar sobre un interior ya renovado.

Por qué es importante bajar las ventanillas

Cuando un coche lleva un rato al sol, el interior puede alcanzar temperaturas muy altas, incluso superiores a 60 grados, y el aire recalentado queda atrapado en el habitáculo. Por eso, los especialistas recomiendan abrir las ventanillas durante unos segundos para que ese aire salga antes de encender el climatizador.

La recomendación es entrar al coche, bajar las ventanillas unos segundos y dejar que entre aire exterior mientras el vehículo empieza a moverse. Una vez que el habitáculo empieza a renovarse, se cierran los cristales y se enciende el aire acondicionado para que trabaje con mayor eficiencia.

La ventanilla bajada en un vehículo / Libre

Algunos mecánicos añaden que, en los primeros metros, conviene no llevar el aire a máxima potencia y dejar que la temperatura baje de forma progresiva. Abrir las ventanillas tiene sentido sobre todo a baja velocidad, porque el coche todavía no sufre tanto por aerodinámica.

Sin embargo, cuando se circula más rápido, la cosa cambia y el aire acondicionado acaba siendo más eficiente que ir con las ventanillas bajadas. En general, los especialistas sitúan ese cambio de equilibrio alrededor de los 90 o 100 kilómetros por hora.

La temperatura ideal y los errores más comunes

Los expertos insisten también en no poner el aire demasiado frío de golpe. Lo más razonable es buscar una temperatura agradable, en torno a 22 o 23 grados, en lugar de congelar el interior del coche. Además, conviene orientar el flujo de aire hacia arriba o hacia el techo, porque el aire frío pesa más y ayuda a repartir mejor la temperatura del habitáculo.

Rendija del aire acondicionado en un vehículo / Libre

Uno de los fallos más habituales es arrancar con el coche cerrado y poner el aire a tope nada más sentarse. Ese gesto fuerza más al sistema, tarda más en enfriar y además puede resultar incómodo para la salud por el cambio brusco de temperatura.

También es un error pensar que bajar las ventanillas siempre ahorra más: solo ocurre a baja velocidad, porque en carretera el aumento de consumo por la resistencia al aire termina jugando en contra. Así que la pauta es bastante clara: primero ventilar, después enfriar.

Así que cuando pases mucho calor este verano recuerda: aunque tu instinto te diga que lo mejor es enchufar el aire acondicionado del coche a toda potencia nada más entrar, lo más sensato es que bajes las ventanillas durante unos segundos y, una vez el aire esté renovado, lo conectes a una temperatura razonable.