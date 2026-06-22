Los expertos en mascotas coinciden: "Sacar a pasear a los gatos de forma controlada puede mejorar su comportamiento y reducir el estrés"

Durante muchos años ha existido la creencia de que los gatos deben permanecer siempre dentro de casa para garantizar su seguridad. Sin embargo, muchos veterinarios y expertos en comportamiento felino están comenzando a cambiar de idea: las salidas controladas al exterior pueden aportar beneficios para su bienestar físico y emocional.

Eso sí, los expertos aclaran que no se trata tanto de dejar al animal suelto en la calle, sino de ofrecerle una experiencia segura y supervisada mediante el uso de arnés, correa o espacios exteriores protegidos.

Y es que los gatos son, por naturaleza, unos curiosos incorregibles. Olores nuevos, sonidos distintos, texturas que no existen dentro de cuatro paredes... todo eso funciona como un estímulo mental enorme, algo que muchos gatos de interior simplemente no tienen y que termina notándose en forma de aburrimiento, ansiedad o incluso comportamientos como marcar territorio o mostrarse más agresivos de lo habitual.

Soñar con gatos: su significado. / Levante-EMV

También está el tema del ejercicio, que no es poca cosa. Un gato que pasa el día entero tumbado en el sofá agradece cualquier excusa para moverse, y un paseo controlado puede ser justo eso.

Pero aquí viene el matiz importante: esto no vale para todos los gatos por igual. Cada animal tiene su propio carácter, y forzar a un gato tímido, asustadizo o muy apegado a su territorio a salir puede generarle más estrés que beneficios. Por eso los expertos insisten en algo básico: observar antes de actuar, y respetar lo que el propio gato vaya mostrando.

El proceso, además, no se improvisa de un día para otro. Todo empieza dentro de casa, dejando que el gato se acostumbre al arnés poco a poco, con premios y juego de por medio.

Solo cuando esa fase está superada llegan las primeras salidas, y siempre en sitios tranquilos, sin demasiado ruido ni demasiada gente alrededor.