Economía
Los expertos lanzan un aviso a las personas nacidas entre 1960 y 1970: "Es el momento de optimizar su pensión de jubilación"
Quienes están cerca de retirarse todavía pueden tomar decisiones que aumenten la cuantía de la pensión que cobrarán durante los próximos años
Si naciste entre 1960 y 1970, estás en un momento decisivo de cara a tu futura jubilación. Los expertos en planificación financiera lanzan una advertencia.
La diferencia entre cobrar una pensión reducida o acceder a la pensión máxima puede depender de aprovechar a tiempo varios mecanismos legales antes de que los cambios previstos en la normativa endurezcan los requisitos y reduzcan las opciones disponibles.
Si has nacido entre el 1960 y 1970, atento a esto
Con la edad ordinaria de jubilación acercándose progresivamente a los 67 años, quienes forman parte de esta generación deben planificar con detalle cuándo retirarse en función de los años que hayan cotizado.
La clave ya no está únicamente en elegir el momento de dejar de trabajar, sino también en conocer y utilizar herramientas que permiten mejorar la prestación y que muchas veces pasan desapercibidas.
Anticiparse y estudiar cada caso puede marcar la diferencia para garantizar el 100 % de la base reguladora y obtener una pensión más elevada.
Uno de los mecanismos menos conocidos que pueden influir en la pensión de jubilación es la integración de las lagunas de cotización. Esta medida permite que los periodos en los que una persona no ha cotizado no reduzcan de forma tan significativa la base utilizada para calcular la prestación.
Por ello, los especialistas aconsejan revisar la vida laboral cuanto antes para detectar posibles vacíos y valorar la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.
A través de este acuerdo, el trabajador puede asumir el pago de sus propias cotizaciones y evitar que esos periodos sin actividad perjudiquen la cuantía de su futura pensión.
Además, el tiempo dedicado al cuidado de los hijos también puede traducirse en una mejora económica durante la jubilación. La normativa contempla determinados beneficios para quienes han asumido estas responsabilidades familiares, lo que puede incrementar de forma permanente el importe de la pensión.
Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen este derecho y no solicitan el complemento cuando tramitan su jubilación, renunciando así a una cantidad que podrían percibir de manera vitalicia.
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