Los expertos en fitness coinciden: "El 68% de los mayores de 40 años entrena para ganar fuerza y movilidad, no para perder peso"

Entrenar para ganar fuerza, mantener la movilidad y prevenir lesiones; esas son las principales motivaciones de los españoles mayores de 40 años a la hora de hacer ejercicio, muy por delante de objetivos tradicionales como perder peso o mejorar el aspecto físico. Así lo refleja una encuesta realizada por Distrito Estudio entre sus más de 6.600 socios activos, que pone de manifiesto un cambio de mentalidad en la forma de entender el fitness.

El estudio revela que el 68% de los usuarios mayores de 40 años asegura que su principal objetivo al entrenar es ganar fuerza y movilidad, mientras que únicamente un 21% sitúa la pérdida de peso entre sus prioridades. Además, el 74% considera más importante mantenerse activo durante más tiempo que mejorar su imagen física, una tendencia que refleja un creciente interés por la salud y el bienestar a largo plazo.

La cadena de entrenamiento funcional, que cuenta con 16 centros repartidos por España, destaca que este colectivo representa ya el 41% de su base de clientes, lo que confirma el peso cada vez mayor de los mayores de 40 años dentro del sector del fitness.

Otro de los datos más relevantes del informe es la importancia que los usuarios conceden al entrenamiento de fuerza. El 71% afirma que desarrollar la musculatura es igual o más importante que mejorar la resistencia cardiovascular, una percepción que coincide con las recomendaciones de numerosos especialistas en salud, que insisten en la necesidad de preservar la masa muscular para combatir los efectos del envejecimiento, proteger las articulaciones y reducir el riesgo de lesiones.

Precisamente, la prevención de problemas físicos se ha convertido en otra de las grandes preocupaciones de este perfil de usuarios. El 62% de los encuestados asegura que uno de sus principales objetivos al entrenar es evitar lesiones y mantener una buena condición física que les permita conservar su autonomía con el paso de los años.

Para Ernesto Rojas, CEO y fundador de Distrito Estudio, estos resultados reflejan una transformación evidente en las prioridades de los clientes. "Hace años las conversaciones giraban alrededor del peso o la imagen corporal. Hoy los usuarios nos hablan de energía, movilidad, bienestar, salud articular o fuerza. Existe una visión mucho más madura y sostenible del ejercicio físico", explica.

El cambio también afecta a la forma de entrenar. Según la encuesta, el 67% de los usuarios valora especialmente contar con supervisión profesional durante las sesiones, mientras que el 59% prefiere hacerlo en grupos reducidos antes que entrenar por libre en grandes salas. Esta demanda ha impulsado modelos basados en clases guiadas y programas adaptados a distintos niveles, donde la técnica y el seguimiento personalizado cobran cada vez más importancia.

La tendencia es especialmente visible entre las mujeres, que representan el 72% de los socios de la compañía. Aspectos como el mantenimiento de la masa muscular, la prevención de la osteoporosis, la salud hormonal o el bienestar emocional influyen cada vez más en sus decisiones relacionadas con la actividad física.