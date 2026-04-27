Expertos en fisioterapia coinciden: este es el músculo que debes ejercitar para evitar dolores crónicos de espalda

Numerosas investigaciones recientes llevadas a cabo por expertos en fisioterapia dictaminan qué músculos entrenar de cara a proteger la espalda frente a posibles lesiones y dolores de carácter crónico.

Entre ellos, se destaca uno en concreto: aquel que recibe el nombre de erector espinal. En los ya mencionados estudios, se ha observado que las personas que poseen menos masa muscular en dicha zona del cuerpo son más propensos a desarrollar este tipo de incidencias.

¿Qué se recomienda entonces para poder fortalecerlo? Expertos en fisioterapia coinciden en que lo mejor que podemos hacer a la hora de desarrollar una musculatura profunda del erector espinal tiene que ver con entrenamientos de carácter funcional.

Estos últimos consisten en sets de ejercicios que intentan simular los movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana. Por tanto y en caso de que los implementemos en nuestra rutina, notaremos sus beneficios también en el transcurso normal del día a día.

Empezando por los de carácter simple, los expertos aseguran que basta con llevar a cabo ejercicios de respiración profunda activa para fortalecer la base del tronco y, por tanto, el ya mencionado erector espinal.

No obstante, lo ideal sería ir un poco más allá y tratar de llevar a cabo un entrenamiento que incluyese tres ejercicios clave para desarrollar dicho músculo: las famosas sentadillas, las planchas isométricas y ejercicios de equilibrios en un único pie.

Lo mejor de este último set de ejercicios es que no hace falta apuntarse a un gimnasio para poder llevarlos a cabo de manera frecuente, dado que se pueden practicar en cualquier parte y en cualquier momento del día.

De hecho, los expertos aseguran que la clave para desarrollar el erector espinal con estos movimientos es intentar practicarlos de manera frecuente a lo largo de la semana si queremos empezar a notar los primeros resultados pronto.