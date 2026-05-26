Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia se va del BarçaAlexia BarçaPalmarés AlexiaDespedida AlexiaChampions Camp NouCasadóClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaFinal Conference RayoFinal Champions PSG ArsenalAlexia PutellasTomás RonceroRoland Garros hoyOrden Juego Roland GarrosToni NadalClementeHija GuardiolaJulián ÁlvarezGuardiolaJoao PedroGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesJubilación flexibleMaldiniDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

PENSIONES

Los expertos en finanzas lo dejan claro: este es el dinero máximo que debes gastar durante la jubilación

El objetivo es alcanzar un nivel de ingresos con el que disfrutar del estilo de vida que desees

Jubilados haciendo deporte en un parque

Jubilados haciendo deporte en un parque / FREEPIK.

David Cruz

David Cruz

A medida que vamos creciendo, soñamos con un momento que parece que nunca llega: cobrar la pensión de jubilación. Aunque los requisitos temporales se han retrasado para alcanzar dentro de muy poco una edad ordinaria de 67 años, el fin es el mismo: cobrar un sueldo vitalicio sin trabajar, después de haber cotizado lo suficiente.

El problema se produce cuando llega la jubilación y pensamos que la pensión es lo suficientemente grande como para afrontar todos los gastos: estamos muy equivocados y la planificación económica es más improtante que nunca.

BBVA Mi Jubilación ha analizado las posibilidades que existen a la hora de gestionar la pensión de jubilación y ha llegado a una conclusión: tenemos que aplicar la regla del 4% si queremos vivir como reyes.

¿Qué es la regla del 4% para gestionar tu pensión de jubilado?

A grandes rasgos, es tan sencillo como sumar todo tu ahorro financiero y retirar el 4% de ese total durante el primer año de jubilación. En los siguientes años, solo tienes que ajustar la cantidad de dinero que quieres retirar en función a como evolucione la inflación.

No se trata de un sistema perfecto, por supuesto, ya que no está ideada para "sobrevivir a tu dinero durante una jubilación de 30 años".

Archivo - Jubilados paseando en Oviedo

Archivo - Jubilados paseando en Oviedo / EUROPA PRESS - Archivo

Si tienes ahorrados 100.000 euros, por ejemplo, debes retirar 4.000 euros en tu primer año de jubilación; si el coste de vida aumenta un 4%, al año siguiente dispones de 4.160 euros.

Se trata de una norma bastante rígida que no encaja con la forma de vida de muchos jubilados, pero sí que es un buen método para ahorrar dinero y no fundirnos la jubilación.

Noticias relacionadas y más

Lo más importante de todo es pensar que los ahorros que tenemos previamente a la jubilación también forman parte del dinero que nos va a permitir vivir a lo largo de los próximos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
  2. Jessica Goicoechea se vuelca con Marcos Llorente: 'No se me ocurre mejor plan
  3. El sorprendente 'look' de Frank Cuesta para casarse con Paloma Ramón en Tailandia: 'Es una falta de respeto
  4. La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto
  5. Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: 'Es libertad de expresión
  6. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  7. Las emotivas palabras de Pep Guardiola a su padre Valentí (94 años): 'Vamos a hacer un pequeño 'break'
  8. Caos y tiroteo en Badalona: detenidos unos ladrones tras robar un coche y embestir a los Mossos

Los expertos en finanzas lo dejan claro: este es el dinero máximo que debes gastar durante la jubilación

Los expertos en finanzas lo dejan claro: este es el dinero máximo que debes gastar durante la jubilación

David Céspedes, médico: "Tus padres no llegarán sanos a los 70 si siguen sin moverse"

David Céspedes, médico: "Tus padres no llegarán sanos a los 70 si siguen sin moverse"

Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "Combinar carbohidratos extra con proteínas después de entrenar no acelera el crecimiento muscular... al contrario"

Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "Combinar carbohidratos extra con proteínas después de entrenar no acelera el crecimiento muscular... al contrario"

La Gala Neomotor de Prensa Ibérica reúne a los protagonistas del sector

La Gala Neomotor de Prensa Ibérica reúne a los protagonistas del sector

Precio de la luz para mañana, 27 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, 27 de mayo: las horas más baratas y más caras

Confirmado por la DGT y la UE: España pierde la oportunidad de avanzar hacia la tolerancia cero al volante

Confirmado por la DGT y la UE: España pierde la oportunidad de avanzar hacia la tolerancia cero al volante

Jonathan Andic rompe su silencio y deja la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Ya es oficial: el Gobierno aprueba la jubilación flexible que permite a los jubilados volver a trabajar y seguir cobrando la pensión