Los expertos en finanzas lo dejan claro: este es el dinero máximo que debes gastar durante la jubilación

A medida que vamos creciendo, soñamos con un momento que parece que nunca llega: cobrar la pensión de jubilación. Aunque los requisitos temporales se han retrasado para alcanzar dentro de muy poco una edad ordinaria de 67 años, el fin es el mismo: cobrar un sueldo vitalicio sin trabajar, después de haber cotizado lo suficiente.

El problema se produce cuando llega la jubilación y pensamos que la pensión es lo suficientemente grande como para afrontar todos los gastos: estamos muy equivocados y la planificación económica es más improtante que nunca.

BBVA Mi Jubilación ha analizado las posibilidades que existen a la hora de gestionar la pensión de jubilación y ha llegado a una conclusión: tenemos que aplicar la regla del 4% si queremos vivir como reyes.

¿Qué es la regla del 4% para gestionar tu pensión de jubilado?

A grandes rasgos, es tan sencillo como sumar todo tu ahorro financiero y retirar el 4% de ese total durante el primer año de jubilación. En los siguientes años, solo tienes que ajustar la cantidad de dinero que quieres retirar en función a como evolucione la inflación.

No se trata de un sistema perfecto, por supuesto, ya que no está ideada para "sobrevivir a tu dinero durante una jubilación de 30 años".

Archivo - Jubilados paseando en Oviedo / EUROPA PRESS - Archivo

Si tienes ahorrados 100.000 euros, por ejemplo, debes retirar 4.000 euros en tu primer año de jubilación; si el coste de vida aumenta un 4%, al año siguiente dispones de 4.160 euros.

Se trata de una norma bastante rígida que no encaja con la forma de vida de muchos jubilados, pero sí que es un buen método para ahorrar dinero y no fundirnos la jubilación.

Lo más importante de todo es pensar que los ahorros que tenemos previamente a la jubilación también forman parte del dinero que nos va a permitir vivir a lo largo de los próximos años.