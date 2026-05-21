Los expertos en finanzas lo dejan claro: este es el dinero máximo que debes gastar durante la jubilación

Llegar a la jubilación supone el final de la vida laboral y el inicio de una etapa en la que los ingresos dejan de depender del salario y pasan a sostenerse, principalmente, a través de la pensión pública y, en algunos casos, del ahorro acumulado durante años de trabajo.

Muchas personas llegan a esta fase con un colchón financiero adicional: planes de pensiones, inversiones o ahorros que han ido construyendo a lo largo del tiempo. Ese dinero puede convertirse en un complemento clave para mantener el nivel de vida deseado tras la retirada, aunque su gestión resulta fundamental para evitar quedarnos sin recursos antes de lo previsto.

Para ayudar a organizar ese gasto, los expertos en finanzas de BBVA Mi Jubilación recomiendan aplicar la conocida “regla del 4%”, una fórmula orientativa muy utilizada en planificación financiera. Se trata de un método sencillo para estimar cuánto dinero se puede retirar cada año del patrimonio acumulado sin agotar los ahorros demasiado rápido.

La idea es la siguiente: al jubilarse, se suma todo el ahorro disponible (cuentas, fondos, planes de pensiones o inversiones) y se retira el 4% de esa cantidad durante el primer año. A partir de ahí, las retiradas se ajustan anualmente en función de la inflación, es decir, del aumento del coste de la vida.

Por ejemplo, si una persona dispone de 100.000 euros en el momento de su jubilación, podría retirar 4.000 euros en el primer año. Si la inflación sube un 2%, al año siguiente la cantidad se ajustaría a unos 4.080 euros, y así sucesivamente durante un periodo que puede alcanzar los 30 años.

El objetivo de esta estrategia es sencillo: equilibrar el gasto para que el dinero dure el máximo tiempo posible sin perder poder adquisitivo.

A pesar de su popularidad, los expertos advierten de que la regla del 4% no es perfecta. Uno de sus principales problemas es su rigidez, ya que asume que los gastos aumentan siempre al ritmo de la inflación, algo que no siempre ocurre en la vida real, donde hay años de mayor consumo y otros de menor gasto.

Además, no tiene en cuenta el comportamiento real de las inversiones, que pueden variar significativamente según el contexto económico. Tampoco contempla diferentes perfiles de ahorro, sino una cartera teórica equilibrada, normalmente compuesta por un 50% en renta variable y un 50% en renta fija.

En definitiva, la regla del 4% funciona como una guía orientativa para planificar la jubilación, pero no como una fórmula cerrada. Los especialistas insisten en que cada caso debe adaptarse a la situación personal, el nivel de gasto y la evolución del patrimonio para garantizar una jubilación estable y sin sobresaltos económicos.