Los expertos explican por qué tantas personas que van al gimnasio durante años siguen teniendo piernas delgadas

En muchos gimnasios se repite una imagen que llama la atención: personas con un tren superior muy desarrollado -pecho, hombros y brazos grandes- pero con unas piernas visiblemente menos trabajadas. Aunque a primera vista pueda parecer una cuestión de rutina o de preferencia en el entrenamiento, la explicación va más allá de lo estético.

El preparador y divulgador Toni Lloret lo ha señalado recientemente en Instagram, apuntando a que este fenómeno tiene una base fisiológica y no es simplemente fruto de entrenar más o menos unas zonas del cuerpo.

La clave estaría en la propia biología del organismo humano. Según distintos estudios en el ámbito de la fisiología del ejercicio, los músculos no responden de la misma forma en todas las partes del cuerpo ante los mismos estímulos hormonales.

Uno de los factores determinantes es la presencia de receptores de andrógenos, vinculados a hormonas como la testosterona, que influyen directamente en el crecimiento muscular. En términos sencillos, algunos músculos del tren superior presentan una mayor densidad de estos receptores que los del tren inferior.

Esto implica que, ante niveles similares de hormonas en sangre y un estímulo de entrenamiento comparable, zonas como el pecho, los hombros o los brazos tienden a mostrar una mayor hipertrofia que las piernas. La respuesta del cuerpo, por tanto, no es uniforme.

Este fenómeno ha sido observado en diferentes investigaciones dentro de la fisiología del deporte, entre ellas trabajos como los de Kadi y colaboradores, que analizaron la evolución muscular en distintos perfiles de atletas. Sus conclusiones apuntan a que el desajuste entre tren superior e inferior puede acentuarse en determinados contextos.

En dichos estudios, la comparación entre deportistas naturales y otros con uso de sustancias dopantes mostró que el desequilibrio se hace más evidente cuando existe una mayor activación androgénica, lo que potencia aún más el crecimiento del tren superior frente al inferior.

Esto ayuda a entender por qué en algunos casos se observan físicos con una parte superior muy desarrollada mientras las piernas no evolucionan al mismo ritmo.