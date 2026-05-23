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SOCIEDAD

Los expertos coinciden: la psicología explica por qué las personas desvían la mirada al hablar

El contacto visual es uno de los elementos más destacados del lenguaje no verbal

Evitar el contacto visual

Evitar el contacto visual / Pexels.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La comunicación entre personas es un proceso clave de los seres humanos, que intercambian información y sentimientos mediante lenguaje verbal y no verbal. Aunque las palabras son importantes, la UNIR sugiere en su revista de salud que el 80% de la comunicación es no verbal.

En este sentido, los gestos y las expresiones faciales ofrecen una información muy útil para comprender el mensaje. El contacto visual es uno de los elementos más destacados del lenguaje no verbal.

En función del movimiento y la posición de los ojos, el diálogo puede cambiar por completo. Según los especialistas, desviar la mirada durante una conversación puede revelar las verdaderas intenciones del emisor.

El Instituto de Neurociencias Aplicadas (INA) explica que la timidez, la vergüenza y la culpa pueden ser algunos de los motivos para que una persona evita el contacto visual durante un intercambio de palabras.

Una pareja discutiendo.

Una pareja discutiendo. / E.E.

Asimismo, sostener la mirada puede resultar complicado para las personas tímidas. Especialmente en las situaciones de vulnerabilidad, apartar la mirada funciona como búsqueda de seguridad frente a desconocidos o figuras de autoridad, entre otros.

Por otra parte, la plataforma de psicología 'La mente es maravillosa' explica que evitar la mirada "no es desinterés ni falta de educación, sino una reacción involuntaria del cuerpo".

En la cultura de países como Japón o Corea, evitar el contacto visual es una respuesta habitual ante figuras de autoridad. Según un estudio de 'Concordia Journal of Comunication Research', bajar la mirada es una señal de respeto.

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Finalmente, la psicología sugiere más motivos por los que una persona puede evitar el contacto visual. Desde la reflexión, la tristeza, la deshonestidad, el aburrimiento y la indiferencia, hasta un trastorno del espectro autista.

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