Los expertos coinciden: La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

La Copa del Mundo más larga de la historia está a punto de terminar. El Mundial 2026 se ha desarrollado en Canadá, Estados Unidos y México, del 11 de junio al 19 de julio. Es la primera ocasión que el torneo se organiza en tres países, siendo México el primer país que alberga tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

De hecho, este Mundial es el primero en incluir cuarenta y ocho selecciones, dieciséis más que en Qatar 2022. Después de 103 partidos, tan solo queda la celebración de la gran final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, entre España y Argentina.

El Estadio de New Jersey comienza los preparativos para recibir la final del Mundial / .

La selección española llega a la final del Mundial 2026 como campeona de Europa, y se enfrentará a la actual campeona de Sudamérica. De esta forma, se producirá la tan esperada Finalísima, partido que debía enfrentar a ambos equipos en marzo de este año y que nunca llegó a disputarse.

En este contexto, las redes sociales se han llenado de memes y reacciones sobre este duelo hispano. Al compartir idioma, se ha generado una rivalidad deportiva señalando las diferencias entre ambas aficiones. Por este motivo, el portal 'Metabolic' de OK Diario ha hecho un análisis sobre las principales diferencias.

España se prepara para enfrentar en la final de la Copa del Mundo a Argentina / .

Según los especialistas, existe un estilo comunicativo distinto entre ambas sociedades. "En Argentina, la conversación suele ser más expresiva y gestual", apunta el citado medio. Para los argentinos, "el uso de las manos, los cambios de tono y la implicación emocional son parte habitual del habla cotidiana".

Al contrario, en algunas partes de España la expresión es más contenido. "El estilo comunicativo español tiende a ser más directo y literal, mientras que en Argentina es común recurrir a eufemismos o rodeos verbales, sobre todo para suavizar desacuerdos o críticas", explica el texto.

En este sentido, cabe destacar cómo se percibe la relación emocional y expresividad entre argentinos y españoles: "Las manifestaciones afectivas son más visibles en Argentina. Abrazos, palabras cariñosas y contacto físico frecuente son habituales, incluso entre adultos. En España, si bien la familia es un pilar relevante, las muestras emocionales tienden a ser más moderadas".

Este domingo, 19 de julio, la final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará a las 21:00 horas. Previamente, la FIFA ha organizado una ceremonia de clausura que arrancará a las 19:30 horas, para "celebrar un viaje inolvidable, la unidad global y el impacto duradero del mayor evento de fútbol de la historia". El evento completo se podrá ver en directo y de manera gratuita en La 1 de RTVE y RTVE Play.