Los expertos coinciden: estas son las pensiones que puedes solicitar sin cotizar la Seguridad Social

El Instituto Nacional de la Seguridad Social es el encargado gestionar y reconocer el derecho de la pensión de jubilación. Para recibir esta prestación, el solicitante debe cumplir con unos requisitos de edad y cotización mínima.

No obstante, el sistema de pensiones español cuenta con prestaciones dirigidas a las personas que no cumplen con los requisitos. Según 'El Nacional', el abogado Juan Ignacio explica que "existe una pensión pensada precisamente para quienes llegan a los 65 años sin historial de cotizaciones".

En este sentido, las pensiones de jubilación no contributivas están pensadas para aquellas personas que se encuentran en una situación económica vulnerable. Ahora bien, deben cumplir con otra serie de requisitos que nada tienen que ver con las cotizaciones.

Así lo confirma Cinta Vivancos Martín, abogada especialista en Derecho Laboral y vicepresidenta de ASNALA (Asociación Nacional de Abogados Laboralistas), en una entrevista para la revista ¡Hola!:

"El sistema distingue entre prestaciones contributivas y no contributivas; una diferenciación que responde, fundamentalmente, a la existencia o no de cotizaciones previas", responde Vivancos.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

De esta manera, las pensiones contributivas están reguladas en los artículos 363 y 372 de la Ley General de la Seguridad Social: "Constituyen un instrumento de protección para personas que, aun en situación de necesidad, no han generado derecho a una pensión contributiva por falta o insuficiencia de cotizaciones", añade la experta.

Según asegura al citado medio, "es posible recibir alguna pensión o ayuda pública en España sin haber cotizada a la Seguridad Social". Entre las mismas, Cinta destaca las siguientes: pensión no contributiva de jubilación, la pensión no contributiva de incapacidad, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), asignaciones por discapacidad y ayudas autonómicas o municipales de servicios sociales.

Para acceder a una pensión no contributiva de invalidez o de jubilación el solicitante debe carecer de ingresos, o que sean inferiores a 8.803,20 euros anuales por cómputo anual en 2026.