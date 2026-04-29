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Los expertos coinciden: colgar la bayeta en el grifo del fregadero arruina la higiene de tu cocina

Te explicamos por qué no deberías colgar la bayeta en el grifo

Bayeta en el grifo

Bayeta en el grifo

David Cruz

David Cruz

Se trata de un gesto cotidiano en millones de hogares y muchos no sabéis que no se debería de hacer: dejar la bayeta colgada del grifo después de utilizarla. Los especialistas en limpieza e higiene doméstica dejan claro que esta práctica, además de ser poco estética, puede convertirse en un foco de bacterias en la cocina.

La bayeta es probablemente uno de los utensilios más utilizados a diario en nuestras casas. Limpias superficies con ella, secas salpicaduras y manipulas utensilios (ollas, sartenes...) con mucho cuidado cuando están calientes.

Precisamente por ese uso tan constante e intensivo y su contacto con restos de comida y humedad es fundamental que se seque correctamente entre uso y uso.

El problema aparece cuando se cuelga en el grifo del fregadero. En muchos casos, la tela queda doblada sobre sí misma para sostenerse, generando un pliegue que impide que el aire circule adecuadamente por ella: la humedad queda atrapada por más tiempo y favorece la aparición de microorganismos y malos olores.

bayetas 8

bayetas 8 / Polina Zimmerman

De hecho, una bayeta que desprende olor desagradable es una señal de que no se está secando correctamente. Los expertos insisten en que estos utensilios no deben oler mal si se mantienen en buenas condiciones, ya que se estarían acumulando bacterias.

Más allá del aspecto higiénico, por supuesto que debemos tener en cuenta la estética. Una bayeta visible en el grifo transmite sensación de desorden y descuido, sobre todo cuando te toca recibir una visita en casa.

Entonces, ¿cuál es la solución más inteligente? Ubicar la bayeta donde se pueda secar correcta y completamente. Para ello, se puede ubicar un gancho en la pared cerca de una ventana o en una zona que esté por lo general bien ventilada.

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Y si ya ha acumulado olor a humedad, siempre puedes hervir la bayeta en agua caliente unos minutos y emplear un agente desinfectante como el percarbonato o cualquier producto de limpieza especializado.

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