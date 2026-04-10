Los expertos coinciden: estos 3 ingredientes en el café pueden ayudarte a bajar de peso (y no son los que imaginas)

No es cuestión de cambiar de dieta ni de dejar de tomar café: el secreto puede estar en lo que le añades. Expertos señalan tres ingredientes muy concretos que pueden ayudarte a potenciar la pérdida de peso casi sin darte cuenta.

Los ingredientes que potencian los beneficios de tu café

Para comenzar, el primero de los ingredientes que se recomienda es la canela, la cual mejora la regulación del azúcar en sangre y también evita picos de insulina. Asimismo, también mejora el metabolismo de la persona y reduce el apetito general.

Otro ingrediente que se considera muy recomendable es la cúrcuma. Los efectos de esta en el café son realmente llamativos: tiene un efecto termogénico, o lo que es lo mismo, aumenta el gasto calórico de la persona. Y a su vez reduce la inflamación del cuerpo, que hasta cierto punto está ligada al sobrepeso.

En última instancia, el tercer ingrediente que se recomienda es el cacao puro. Esto se debe a que es rico en antioxidantes y aumenta la sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito y por lo tanto termina reduciendo la necesidad de 'picar' entre horas.

cafetera / sport

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que estos ingredientes no producen efectos milagrosos; es decir, el café de por sí ya activa el metabolismo y favorece la quema de grasa, pero estos añadidos lo que hacen es potenciar todavía más sus virtudes.

Para conseguir bajar de peso realmente, el café y sus extras no deben verse como la solución definitiva, sino como una ayuda que permite que una dieta equilibrada y ejercicio constante sean los detonantes definitivos de una transformación física.

Asimismo, tampoco hay que entender que son necesarios todos estos ingredientes en el café. Cada uno tiene sus beneficios, pero al final su uso remite a las necesidades y, lógicamente, el gusto de cada persona.

En definitiva, café, cúrcuma y demás son opciones muy buenas en tu camino hacia un mejor peso. Porque al final no se trata de cambiar lo que bebes cada mañana, sino de empezar a sacarle mucho más partido.