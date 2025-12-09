Expertos en calefacción advierten: si la dejas al mínimo, estás cometiendo un error

El invierno se acerca a toda velocidad y apunta a traer consigo temporales en los que las temperaturas se reduzcan de forma significativa en los próximos meses. Algo ante lo que podremos combatir con nuestra mejor aliada en estos casos: la calefacción.

No obstante, esta última siempre genera grandes quebraderos de cabeza a la hora de intentar ahorrar mientras la utilizamos, existiendo diferentes leyendas urbanas sobre cómo reducir el coste de consumo de forma cotidiana.

Y es que, en relación a esto último, el Centro Nacional de Educación Ambiental ha advertido sobre una práctica muy extendida que, por lo visto, no serviría de mucho: dejar la calefacción puesta al mínimo de forma permanente.

La cosa es que, mientras se ha pensado de toda la vida que este es un método eficaz para ahorrar en el uso de la calefacción, el CENEAM ha estipulado lo contrario con otra estrategia a seguir.

Por lo visto, los expertos en calefacción tienen claro que se ahorra mucho más en calefacción al apagarla por la noche o marcharnos de casa, en lugar de dejarla encendida al mínimo.

De esta misma manera, los expertos afirman que lo ideal es utilizar la calefacción cuando sea estrictamente necesario y no hacerlo cuando no podamos aprovecharla dentro de casa.

Algo que resulta bastante intuitivo y que, paradójicamente, va diametralmente en contra de uno de los mitos más extendidos sobre cómo funciona exactamente el consumo de calefacción.

Por tanto, la conclusión que se puede extraer de todo esto queda bastante clara: no dejes encendida la calefacción de forma permanente y apágala cuando no vayas a aprovecharla en caso de que quieras ahorrar de verdad.