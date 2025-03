Los expertos avisan: la tecla que debes pulsar en el cajero para evitar que roben en tu cuenta

La tecnología ha traído una infinidad de ventajas. Ha cambiado la forma de relacionarnos y de comunicarnos, y juega un papel fundamental en nuestras vidas. Un caso paradigmático reside en el 'auge' del 'contactless' como método de pago. Muchas personas prefieren hacer transacciones con la tarjeta de crédito o, directamente, desde el móvil, en lugar de usar dinero en efectivo.

No obstante, hay ciudadanos que no abandonan la opción de pagar en metálico, y una de las formas más habituales de conseguir dinero físico es retirarlo del cajero automático. Pero es importante estar alerta, porque un descuido puede provocar que la siguiente persona que use la máquina pueda acceder a tus cuentas.

Dicho esto, algunos expertos han alertado de una modalidad de robo que puede evitarse pulsando una tecla en la pantalla del cajero. Y es que, cuando sacamos el dinero, el cajero te pregunta si deseas realizar otra operación y si quieres imprimir el recibo. Pues este papel te puede meter en un buen lío.

El recibo contiene información confidencial, como los números de la cuenta y la tarjeta, o el saldo existente. Por lo tanto, si estos datos llegan a las manos de otra persona, los problemas pueden ser muy graves. Los expertos recomiendan no imprimir el recibo, puesto que las consecuencias pueden ser fatales.

Por lo tanto, es relevante tener en cuenta esta información para la próxima ocasión que sea necesario acudir a un cajero automático. Cuando finalices la operación correspondiente, pulsa "cancelar" y no imprimas el recibo.