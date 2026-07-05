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HOGAR

Los expertos en aire acondicionado coinciden: "No malgastes el agua que cae de la máquina"

Los especialistas advierten que esta puede tener más usos de los que parece

Agua del aire acondicionado

Agua del aire acondicionado

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Ramón Baylos

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Ha llegado el verano y, junto a él, el uso indiscriminado de los aires acondicionados. Algo indispensable con tal de afrontar las intensas olas de calor que atraviesan actualmente la Península Ibérica.

En este sentido, conviene conocer los consejos que comparten los especialistas en aires acondicionados, y uno del que se habla mucho últimamente tiene que ver con el agua que sueltan las máquinas.

La idea principal que defienden los expertos es que no conviene malgastarla, dado que tiene otros usos posibles con los que podremos ahorrar algo de dinero y, al mismo tiempo, ser amigables con el medio ambiente.

En este caso en concreto, los expertos sostienen que el agua que desprenden los aires acondicionados no es apta para el consumo humano por no ser potable. Por tanto, tampoco se puede utilizar para lavar alimentos.

No obstante, esta última puede recogerse y usarse como agua para fregar el suelo o limpiar los cristales por un motivo concreto: su composición hace que sea poco probable que deje marcas de cal.

La razón de esto último es que se trata de un agua que cuenta con muy pocos minerales, por lo que se puede asemejar al agua destilada. Pero entonces, ¿por qué no resulta apta para el consumo humano?

La clave, según los expertos, es que esta agua pasa por una serie de conductos en los que puede haber todo tipo de bacterias y suciedad acumulada, convirtiéndola en algo que no se debe ingerir bajo ningún concepto.

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Por tanto y teniendo lo esencial que es no malgastar agua durante el verano, los expertos en aires acondicionados lo dejan claro: es mejor usarla para limpiar algo dentro de la casa que tirarla directamente por el desagüe.

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