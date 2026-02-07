Expertos de la AEMET advierten: esta es la lista completa de todas las borrascas que quedan en 2026

La borrasca Leonardo se encuentra cuasando estragos en Andalucía en estos momentos, con poblaciones donde se han tenido que desalojar a miles de personas con tal de evitar accidentes mayores a causa del temporal.

No obstante, la AEMET ya advirtió en su momento que esta no sería la última gran borrasca del año, dado que los informes de la agencia meteorológica especifican que este 2026 estará protagonizado por muchas más.

En este mismo sentido, los expertos de la entidad ya han puesto nombres a todas ellas, la cual quedaría de la siguiente manera por orden alfabético: Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

Por tanto y prestando atención a la lista, aún quedarían 9 borrascas previstas para lo que queda de 2026. No obstante, hay que tener en cuenta que puede que algunos de estos nombres no lleguen a usarse nunca, en caso de que la borrasca a la que pertenecen no obligue a la AEMET a lanzar advertencias al respecto.

Por otro lado, esta lista es útil de cara a establecer un esquema general con respecto a qué podemos esperar de este 2026 en cuanto a lo que ya estamos viviendo: si las cosas siguen así, es muy probable que pasemos un invierno pasado por agua.

Por el momento, eso sí, es extremadamente complicado predecir con exactitud si estas borrascas serán igual de peligrosas que Leonardo, por lo que la AEMET será prudente a la hora de emitir avisos y, en caso de hacerlo, volverá a pedir que la población extreme precauciones.

No en vano este pasado miércoles 4 de febrero se cancelaron las clases en prácticamente toda Andalucía a causa del impacto de la borrasca Leonardo, la cual ha provocado riadas y acumulaciones de agua sin precedentes en la región.

A modo de conclusión, la AEMET recomienda no olvidar en paraguas el casa durante las próximas semanas, dado que la entidad espera que este invierno de 2026 sea uno de los más lluviosos que se han visto en los últimos años.